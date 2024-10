Peveragno: Anna e Ciccio, la poetessa ed il pellicciaio insieme da 60 anni

Domenica 22 settembre hanno festeggiato, «alla grande», tra macchine sportive e vestiti eleganti, di classe, con parenti (figli, Gabriella e Carlo, in prima fila) e tanti amici, messa alla Certosa di Pesio e pranzo in un ristorante di Montefallonio, i loro sessanta anni di matrimonio, Anna Grosso, poetessa e scrittrice peveragnese (in piemontese ed italiano), e Francesco Liotti, «Ciccio» (peveragnese di origine campana, che ancora non sfuggono).

Son stati titolari di nota attività di pellicceria (tipica della zona di Nola, da cui arriva «Ciccio»).