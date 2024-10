Modifiche alla viabilità ad Alba per la sfilata storica di domenica

Nell’ambito della 94esima edizione della Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, domenica 6 ottobre la grande sfilata storica con oltre mille figuranti in costume medievale torna a ripercorre le vie di Alba.

La partenza è alle ore 14.00 da piazza Michele Ferrero. Poi, il passaggio in corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti, corso Nino Bixio, salita Marconi, via Giraudi ed arrivo al Campo del Palio in piazza Risorgimento.

Per il passaggio dei figuranti, domenica 6 ottobre dalle ore 13.00 divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in:

§ corso Langhe - (tratto compreso tra corso Enotria e l’innesto con corso Italia) – corso Italia – piazza Michele Ferrero – via Einaudi;

§ corso Fratelli Bandiera – corso Matteotti – corso Torino – salita Marconi;

§ corso Nino Bixio - via Don Alberione – corso Coppino – piazza San Paolo – via Acqui.

***

Fino a domenica 3 novembre 2024 è possibile parcheggiare liberamente nell’area recintata adiacente piazza Prunotto ad Alba, grazie alla gentile concessione dell’Inail (proprietaria del terreno) al Comune.

Considerata l’occupazione degli spazi su piazza Sarti e piazza Medford per diverse manifestazioni dell’autunno albese legate alla 94esima Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, il sindaco Alberto Gatto ha chiesto ed ottenuto dall’ente di previdenza la concessione dell’area per sopperire alla carenza di parcheggi in zona.