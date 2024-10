Grande attesa ad Alba per il ritorno del Palio degli Asini

Tutto pronto ad Alba per il ritorno – nell’edizione 2024 – del Palio degli Asini, la pazza corsa che vede i nove borghi della città sfidarsi per la conquista del drappo, tradizionalmente nella prima domenica di ottobre e attorno alla cattedrale di San lorenzo.



Dopo la rievocazione storica prevista per la serata odierna, e che coinvolge oltre 400 figuranti, domani sarà la volta del momento clou: alle 14 si terrà l’assegnazione degli asini che concorreranno al Palio, anticipo vero e proprio della manifestazione tutto giocato su antichi schemi e singolari tenzoni. Poi, la sfilata da piazza Michele Ferrero al campo vero e proprio, passando per corso Fratelli Bandiera e corso Matteotti. La gara si comporrà di due batterie di corsa e della finale. Chi vincerà guadagnerà il drappo, che saprà ritrarre la storia del Palio e dei borghi sui pochi centimetri della tela.



Una giornata goliardica organizzata nel totale rispetto degli animali, in un’arena piena di colori, costumi, baldanza e tifoserie. Occhi puntati sui campioni uscenti, il Brichet, che dopo quattordici titoli totali e due vittorie di fila guarda al terzo, storico, trionfo.

Le modifiche alla viabilità

A seguito dell’organizzazione dell’evento nella giornata di domani dalle 5.30 alle 20 verrà posto il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e doppio senso di circolazione sulla salita Marconi tra corso Nino Bixio e piazza Marconi.



Dalle 13, per il passaggio dei figuranti, divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in corso Langhe nel tratto compreso tra corso Enotria e l’innesto con corso Italia, corso Italia stesso, piazza Michele Ferrero, via Einaudi, corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti, corso Torino, salita Marconi, corso Nino Bixio, via don Alberione, corso Coppino, piazza San Paolo e via Acqui.