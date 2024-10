Per il Cuneo Classica Festival va in scena "Il flauto magico"

“Il flauto magico” di Wolfang Amadeus Mozart è il terzo appuntamento del Cuneo Classica Festival. Appuntamento al teatro Toselli venerdì 11 ottobre alle ore 21.

Il flauto magico, in tedesco Die Zauberflöt, è un Singspiel (recita cantata), in due atti musicato da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1791, su libretto di Emanuel Schikaneder, dinamico cantante-impresario che cercava di risollevare le sorti del Singspiel dalla concorrenza della musica italiana e progettava un'opera fiabesca sulla base di un suo libretto. Propose a Mozart di realizzarla insieme e, per agevolarlo, gli mise a disposizione un piccolo padiglione nelle vicinanze del teatro.

La storia, ambientata in un mondo immaginario ai limiti della galassia, è caratterizzata da un'alternanza di riferimenti al giorno e alla notte, rappresentati da Sarastro e dalla Regina della notte.

Martina Malavolti, cuneese, ha iniziato lo studio del canto lirico a 14 anni, frequentando il Liceo Musicale Ego Bianchi. Dopo la laurea triennale in Canto lirico, con il massimo dei voti, ha conseguito la laurea biennale nel luglio 2024 con 110 e Lode e Menzione Accademica al Conservatorio G. F. Ghedini, e continua a studiare con il soprano Fernanda Costa.

Ha partecipato a diversi concerti sacri nel ruolo di solista (Gloria RV 589 e Magnificat RV 610 di Vivaldi, Stabat Mater di Pergolesi, Requiem K626 di Mozart) ed in alcune opere messe in scena nel cuneese.

Ha debuttato nel ruolo di Belinda nell’opera Dido&Aeneas al Teatro Toselli di Cuneo, in collaborazione con il Teatro di Luci e Ombre. Finalista al 14° Concorso Internazionale Città di Brescia - Omaggio a Maria Callas nel marzo 2023.

Romano Luca, laureato al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sotto la guida del M° Claudio Ottino. Nel 2020, debutta nel ruolo di Betto di Signa, nell’opera Gianni Schicchi, al Teatro Parvum di Alessandria, al Teatro Soms di Sale ed al Teatro Mancinelli di Orvieto. Nel 2021, ha ottenuto il 1° premio nel 10° Concorso Nazionale per giovani musicisti Città di Massa ed ha debuttato il ruolo del Contadino ne I Pagliacci al Teatro Carlo Felice di Genova, opera realizzata in collaborazione con Rai Cultura e trasmessa su Rai 5. Ha collaborato con l'Orchestra La Superba di Chiavari per l’esecuzione dell'oratorio Le rondini della Madonna (G.B. Campodonico), della Messa da Requiem e della Messa dell'Incoronazione (W.A. Mozart), trasmessi in diretta su TeleRadioPace. Ha preso parte come artista del coro ad alcune produzioni operistiche realizzate al Teatro Carlo Felice di Genova, ha debuttato nel ruolo di Fiorello, ne Il Barbiere di Siviglia, all’Ateneu di Bacau (Romania) e nel ruolo di Gennaro, nell’opera Chiara e Serafina, al Teatro Sociale di Bergamo.

Con il coro dell’Accademia del Teatro alla Scala, ha partecipato a produzioni operistiche andate in scena al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro Donizetti di Bergamo ed alla Royal Opera House di Muscat (Oman).

Ha debuttato nel ruolo di Yacusidé al Teatro Carlo Felice di Genova in Madama Butterfly, ha ottenuto il 1°premio al Concorso lirico Enzo Sordello di Cuneo ed il 1° premio assoluto al concorso Sono-Spazio di Busalla. Ha cantato con i direttori F. Luisi, A. Yurchevych, M. Guidarini, S. Quatrini, V. Parisi, D. Marchello, G. Di Stefano. È stato diretto dai registi: I. Nunziata, C. Taraborrelli, G. Falaschi, L. Baracchini, J. Spirei, G. Ravazzi.

Per l’allestimento dell’opera, in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España) Amici per la Musica di Cuneo si è avvalsa della collaborazione di AFP Cuneo.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica, con il contributo di Confartigianato Cuneo, della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

I biglietti sono in vendita: online sul sito www.promocuneo.it; al teatro Toselli il 13 settembre dalle ore 20.

Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it