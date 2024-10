Volley A1F. Cuneo si arrende 3-0 con Scandicci, ma le Gatte sfoderano una bella prestazione nel finale [VIDEO]

Dopo tanta attesa, finalmente il momento è arrivato: questa sera, sabato 5 ottobre, le ragazze della Honda Olivero Cuneo hanno ufficialmente iniziato la stagione 2024-2025, l'80ª del Campionato di Pallavolo Femminile.

Un vero e proprio battesimo di fuoco per le ragazze di coach Lorenzo Pintus, che hanno subito incontrato, in trasferta a Firenze, una delle squadre che non nasconde di voler ambire allo scudetto, la Savino Del Bene Scandicci.

A rimarcare il mai sopito amore che i tifosi cuneesi hanno verso le Gatte, sin dalla prima trasferta un gruppo d'irriducibili tifosi dei Crazy Cats ha seguito le ragazze di Pintus, facendo loro sentire il proprio incitamento in un palazzetto colmo di pubblico di fede fiorentina

IL MATCH IN PILLOLE

Primo set in salita per le Gatte, che però recuperano dal 4-1 iniziale portandosi sul 10 pari. Le padrone di casa tornano a ingranare e si portano avanti, chiudendo poi 25-18.

Secondo parziale più combattuto, con perfetta parità per i primi 10 punti, poi Scandicci prende vantaggio a chiude nuovamente 25-18, con 9 errori diretti di Cuneo.

Ancora inizio in parità nel terzo parziale, con le padrone di casa che si portano avanti, ma le Gatte non mollano e colmano il gap, allungando sul 20-22. Scandicci recupera, ma riesce a chiudere solo ai vantaggi, con due punti di Antropova.

LA GARA SUL CAMPO

IL SESTETTO DI CUNEO: Coach Pintus apre i giochi schierando capitan Signorile in regia opposta a Bjelica, Polder e Cecconello al centro, Kapralova e Lazic in banda e Panetoni libero.

IL SESTETTI DI SCANDICCI: Scandicci parte invece con Ognjenovic opposta ad Antropova, Nwakalor e Carol al centro, Ruddins e Herbots in banda e Parrocchiale libero.

Partenza subito forte di Scandicci che si porta subito sul 4-1. Le Gatte non mollano e recuperando, portandosi sul 9-8 prima e sul 10 pari poi. Time out di Coach Antiga e le padrone di casa tornano ad allungare. Cuneo prova a reagire ma le toscane sono ormai avanti e chiudono 25-18. Le ragazze di Coach Pintus chiudono con 4 errori in battuta, ma con la nota molto positiva di 5 muri, di cui 2 a opera di Cecconello.

Inizio equilibrato nel secondo set, con le stesse formazioni in campo. Parità per i primi dieci punti e poi Scandicci mette pressione alla difesa di Cuneo portandosi sul 15-11 e costringendo Coach Pintus a fermare il gioco. Sul 16-13 per Scandicci primo cambio per Cuneo, con Bakodimou che rileva Lazic per il servizio. Le Gatte non riescono però a colmare il gap e Scandicci chiude ancora 25-18. Cuneo migliora la ricezione ma chiude con 9 errori diretti.

Inizio del terzo parziale ancora equilibrato, con le Gatte che per la prima volta rosicchiano un doppio vantaggio portandosi sul 3-5 prima e sul 6-8 poi. Scandicci colma subito il gap e torna ad allungare. Sul 15-12 rientra Bakodimou per Lazic e altro cambio sul 19-16, con Scialanca, con la maglia da banda, che entra al servizio per Cecconello. Scandicci è sempre avanti, ma le Gatte colmano il gap e si portano sul 20 pari, costringendo Antiga a fermare il gioco. Cuneo spinge ancora grazie a un'ottima prestazione di Bakodimou e si porta sul 22-20. Scandicci recupera, le squadre impattano sul 24 pari ed è Antropova a far valere la sua fisicità e a chiudere 26-24.

Nonostante l'inizio in salita con tanti errori, le Gatte di Pintus chiudono dunque con una prestazione convincente nell'ultimo set, grazie anche all'ingresso molto positivo di Bakodimou.

A fine partita abbiamo sentito le impressioni a caldo di tre delle protagoniste in terra toscana, il libero Sara Panetoni, la schiacciatrice Rebecca Scialanca e la centrale Agnese Cecconello:

Prossimo, attesissimo appuntamento, domenica 13 alle 17:00 per il primo attesissimo derby stagionale: al palasport di Cuneo arriva la forte Chieri. Con l'apporto dei tifosi, che si preannunciano davvero moltissimi, la Honda Olivero potrà sicuramente dire la propria. Lo spettacolo è assicurato.