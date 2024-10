Tripletta Thuram, Inter batte 3-2 il Torino

MILANO (ITALPRESS) - Nell'anticipo della settima giornata di Serie A, un Inter famelica piega per 3-2 la rivelazione Torino, rimasto in dieci dopo 20 minuti. A San Siro le luci della ribalta sono tutte per Marcus Thuram, autore di una memorabile tripletta: per il Torino, invece, vanno in rete Zapata (uscito poi perinfortunio) e Vlasic su rigore. I padroni di casa dominano ilmatch, ma mostrano alcune preoccupanti disattenzioni chepermettono agli avversari di segnare due volte. L'Inter è brava aindirizzare la partita sin dal primo tempo. Dopo una prima fasecaratterizzata da un paziente possesso palla, i campioni d'Italiariescono a scardinare il blocco basso del Torino. Il compito deinerazzurri viene facilitato dalla madornale ingenuità di Maripan:l'ex difensore del Monaco, infatti, dopo revisione al Var, vieneespulso, in seguito ad un pericoloso piede a martello su Thuram.Nonostante l'inferiorità numerica, i granata provano a nonconcedere troppo campo agli avversari. Di fronte, alla squadra diVanoli, però, si pone un Thuram semplicemente in stato di grazia.Nel giro di dieci minuti, tra il 25' e il 35', il francese segnadue reti di testa, al termine di due azioni fotocopia: i crossprovengono entrambi dalla sinistra e portano la firma prima diBastoni, poi di Acerbi. Il doppio vantaggio dura, però, solo unamanciata di secondi. L'Inter si distrae e subisce al 36' il goldel 2-1 di Zapata, trovatosi tutto solo davanti a Sommer. Al 40'Dimarco ha la chance di rimettere a distanza di due reti gliospiti, ma Milinkovic gli nega la gioia del gol. Nella ripresa non basta il grande sacrificio di Zapata per far prendere campo erespirare il Torino. I nerazzurri continuano a macinare gioco,schiacciando gli uomini di Vanoli nella propria metacampo. Ilterzo gol è solo una questione di minuti e ancora una volta ilmarcatore è Thuram: al 60' l'attaccante interista trova la primatripletta italiana, insaccando da pochi passi. I ragazzi diInzaghi sfiorano più volte anche il quarto gol con Lautaro eTaremi. Nel finale piove sul bagnato per il Torino, costretto afare i conti con l'infortunio di Zapata: il colombiano è infattiuscito dal campo in barella. Gli ospiti si regalano comunque unrecupero di speranza, approfittando della seconda sbavatura dellaserata dell'Inter. Calhanoglu stende in area Masina: dal dischetto va Vlasic che fa 3-2. Con questo successo l'Inter tornamomentaneamente al secondo posto, a -2 dal Napoli capolista.Dall'altra parte, invece, il Toro è costretto a leccarsi leferite, incassando il secondo ko consecutivo.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).