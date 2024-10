Equipaggio in ospedale dopo uscita di strada al Rally di Santo Stefano Belbo

Non destano particolare preoccupazione le condizioni di Simone Cresto e Massimo Iguera, componenti dell’equipaggio in corsa al Rally di Santo Stefano Belbo Trofeo delle Merende che questa mattina, domenica 6 ottobre, sono stati involontari protagonisti di un incidente verificatosi nel corso della prima prova speciale della competizione.

“Durante la prima prova speciale San Carlo – ha fatto sapere il comitato organizzatore in una nota – l’equipaggio numero 44 formato da Simone Cresto e Massimo Iguera in gara su una Peugeot 208 Rally 4 è stato vittima di una uscita di strada abbattendo un palo della luce. Prontamente intervenute le unità di soccorso le quali, insieme al team di decarcerazione, hanno prestato gli immediati soccorsi all’equipaggio coinvolto. I due sono stati trasportati in codice verde il pilota e in codice giallo il navigatore presso l’ospedale di Verduno. Le loro condizioni tuttavia non destano preoccupazioni.”

La gara è proseguita regolarmente.