Soccorso Alpino recupera tre alpinisti lombardi in difficoltà durante l’ascesa alla cresta Sigismondi

Nella giornata di ieri, sabato 5 ottobre, i tecnici del Soccorso Alpino della squadra di Cuneo e della Valle Vermenagna, supportati dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Cuneo, sono intervenuti per recuperare un gruppo di tre alpinisti lombardi che, durante l'ascesa alla cresta Sigismondi, nel gruppo del massiccio dell'Argentera, in territorio di Valdieri, hanno accusato delle difficoltà in un tratto innevato sul quale era scesa una fitta nebbia.

L'allarme è stato lanciato dagli stessi alpinisti che, intorno alle ore 15, hanno chiesto aiuto al numero unico di emergenza. E' stata quindi allertata la centrale di Soccorso Alpino, che ha immediatamente attivato la squadra dei tecnici cuneesi. E’ stato organizzato un centro di coordinamento presso il campo sportivo di Valdieri, dove è atterrato l'elicottero del servizio di elisoccorso regionale gestito da Azienda Zero. Una volta individuati, i tre sono stati messi in sicurezza e riportati a valle.

Per eseguire le operazioni in sicurezza si è reso necessario l'allestimento di corde fisse e la messa in sicurezza di alcuni tratti del percorso da parte dei tecnici del SASP, che a causa della nebbia sono stati sbarcati più a valle dei malcapitati.

La fitta nebbia scesa sulla zona dell'intervento ha richiesto più rotazioni per poter eseguire il recupero in totale sicurezza. Gli escursionisti illesi sono stati fatti sbarcare a Valdieri e valutati dall’équipe medica dell'elisoccorso. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 17.