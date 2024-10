Polizzamigliore.it è l’ufficio fisico per le polizze auto ai prezzi di quelle online

Già da alcuni anni Polizza Migliore mette a disposizione del pubblico un ufficio dedicato alla consulenza e alla vendita di polizze auto ed è ormai noto che chiunque entri alla ricerca di un preventivo esca sempre con il sorriso, stupito e soddisfatto per aver ottenuto prezzi uguali a quelli che si trovano online, con la certezza però di avere sempre un consulente “fisico” cui fare riferimento e sui cui poter contare in caso di qualsivoglia vertenza in ambito assicurativo.

Tutto questo è reso possibile grazie ad oltre 25 anni di esperienza nel settore di Giuseppe Supertino, espertissimo broker che fondò nel 2011 Polizzamigliore.it, una piattaforma che opera online comparando i prezzi dei prodotti assicurativi ad ampio spettro e che si è subito distinta nel mare del web per la capacità di ottenere delle quotazioni sempre altamente competitive. Polizza Migliore, in soli dieci anni, è riuscita ad ottenere una posizione di primo piano sul panorama nazionale del brokeraggio online, ottenendo una valutazione con 5 stelle del 98% degli utenti online e proprio grazie all’elevato numero di polizze stipulate ogni anno, il broker riesce ad ottenere dalle Compagnie Assicurative condizioni contrattuali competitive ed a prezzi ribassati.

Da Polizza Migliore si possono valutare tutta una serie di ulteriori prodotti assicurativi, personalizzati secondo le esigenze del cliente.

