Calcio Serie D: prima sconfitta per il Bra, pari Saluzzo

Disputata la settima giornata sui campi del girone A di Serie D.

Si interrompe la serie positiva del Bra che cade in casa contro il Chisola: al Bravi finisce 2-1 per gli ospiti, in rete con Marchisone (rigore) e Marmo nella ripresa dopo che il primo tempo si era concluso con i giallorossi avanti grazie a Costantino.

Buon pari del Saluzzo sul campo dell'Imperia: Faridi dopo il 90' risponde al vantaggio ligure firmato da Scalzi. 1-1 il risultato finale al "Ciccione".

Niente da fare per il Fossano in casa del Varese. La squadra di Floris si impone per 2-1 con gol di Banfi e Bonaccorsi. Al Fossano non basta la segnatura di Bongiovanni per tornare a casa con un risultato positivo.

I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

Bra-Chisola 1-2

Albenga-Derthona 1-1

Cairese-Lavagnese 1-3

Varese-Fossano 2-1

Gozzano-NovaRomentin 1-1

Imperia-Saluzzo 1-1

Ligorna-Asti 2-2

Sanremese-Borgaro 3-0

Vogherese-Vado 1-0

Chieri-Oltrepò (inizio ore 16,30)

CLASSIFICA: Bra, Albenga, Lavagnese 16, Ligorna, Varese 15, NovaRomentin, Sanremese 11, Cairese, Vado 10, Asti, Borgaro 9, Imperia, Chisola, Derthona 8, Vogherese 7, Fossano, Saluzzo 6, Chieri 4, Gozzano 3, Oltrepò 1