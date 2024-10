A Demonte, un convegno che guarda al futuro delle aziende di montagna

In occasione della storica Fiera di San Luca, si terrà a Demonte il convegno "Le aziende di montagna e il presidio del territorio". Questa fiera, da sempre punto di riferimento per l'agricoltura montana, sottolinea l'importanza del nostro patrimonio naturale e culturale.

Organizzato dal Comune di Demonte e dalla Pro Loco, in collaborazione con il Consorzio Valle Stura Experience, il convegno si propone di esplorare il tema del presidio dei territori, analizzando non solo gli aspetti naturalistici e paesaggistici, ma anche i servizi rivolti alla comunità. Nelle aree interne, infatti, le questioni legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale sono fondamentali per promuovere lo sviluppo e il coinvolgimento delle comunità locali.

L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti della Regione Piemonte, delle Associazioni di Categoria e Amministratori locali, che porteranno le loro esperienze e visioni. Seguirà una tavola rotonda con aziende e realtà operanti nella Valle Stura, un'importante occasione di confronto e collaborazione.

L'appuntamento è fissato per sabato 12 ottobre alle ore 17 presso il Salone delle Feste di Palazzo Borelli a Demonte. L'ingresso è libero e gratuito, e tutti sono invitati a partecipare.