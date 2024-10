Musica e solidarietà. È questo il binomio protagonista del concerto benefico dei Sixties Graffiti, promosso dai Lions e Leo Club Mondovì Monregalese con il patrocinio del Comune di Mondovì.

L'evento, in programma venerdì 11 ottobre alle 21 al "Baretti", servirà per raccogliere fondi per l'acquisto di materiale sanitario per la casa di riposo "Sacra Famiglia". Il costo del biglietto è di 15 euro.