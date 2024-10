Mondovì: all'attivista somala Elman e al giudice Guariniello i premi "Res Publica"

Da Torino alla Somalia, dalle aule dei tribunali alle piantagioni di oppio in Thailandia: sono quattro le diverse realtà e personalità che, per il contributo a favore del bene comune e del senso civico, saranno insignite del Premio Internazionale Res Publica 2024, sotto il tema “reagire a un mondo incattivito”.



Il premio, che sarà consegnato sabato 26 ottobre nella Chiesa della Missione di Mondovì, mette in luce eccezionali azioni a sostegno della buona gestione della vita pubblica. L’obiettivo è stimolare governanti e governati affinché senso civico, integrità e professionalità prevalgano. Il premio è rappresentato dalla Circolarità del bene, una scultura bronzea dell’artista Riccardo Cordero.



Il Premio Res Publica 2024, per il comparto "Solidarietà e Inclusione" è assegnato all'Arsenale della Pace di Torino, movimento di ispirazione cattolica dedito alla pace, ai poveri e alla preghiera. "Ammirevole è lo sforzo di promuovere lo sviluppo umano affinché le persone svantaggiate possano vivere in dignità", spiega la giuria del Premio. "Contando su una vasta rete organizzativa, l’Arsenale coniuga, nell’ispirazione come nell’operato, i presupposti fondamentali del Premio: protezione del prossimo e del bene comune".



Per la sezione "Diritti e Dignità delle Donne", la giuria assegna il Premio al Centro Elman per la Pace e i Diritti Umani (“Elman Peace and Human Rights Center”), con sede a Mogadiscio, Somalia.



Fondata nel 1990 la Fondazione Elman promuove pace e sviluppo, per responsabilizzare le popolazioni socialmente emarginate. In particolare, la giuria riconosce all'attivista somala Ilwad Elman, responsabile dei programmi del Centro, il merito di gestire uno straordinario impianto socio-etico a costo di rischi personali. "In una regione dilaniata da violenza e soprusi, Ilwad Elman dimostra impegno responsabile, che promuove dignità e assistenza alle donne vittime di ingiustizie”.



Il premio "Difesa della Sicurezza sul Lavoro" è assegnato al giudice Raffaele Guariniello. "La protezione del lavoratore, a volte in difficili condizioni di attività, è garantita dalla Costituzione oltre che dal senso comune: eppure l’Italia registra il maggiore numero di vittime civili tra i paesi avanzati", commenta la giuria assegnando il premio. "Il giudice Guariniello dimostra di comprendere che la situazione necessita rimedio, promuovendo sicurezza e dignità nel lavoro".



Per la categoria "Pianeta e Umanità" la giuria premia la Fondazione Mae Fah Luang, fondata nel 1972 in Thailandia che assiste le minoranze etniche nel nord del paese, che da secoli soffrono violenza e sfruttamento. Il lavoro promosso dal presidente Khun Chai (scomparso nel 2021), e poi dal figlio M.L. Dispanadda Diskul, ha portato alla distruzione delle coltivazioni di droga nel Triangolo d'oro tra Thailandia, Laos e Myanmar, dove le piante di oppio sono state sostituite da alberi da frutto. "La fondazione dimostra che è responsabilità di ognuno proteggere il pianeta e l’umanità. Non c’è esempio migliore di promozione della res publica", spiega la giuria.



L'evento è incentrato sul tema "Reagire a un Mondo Incattivito". Presieduto all'editorialista Dario Fabbri, inizierà con un intervento della giornalista RAI Stefania Battistini. Al termine il pubblico avrà l'opportunità di interagire con i premiati, partecipando a un dibattito arricchito da filmati e registrazioni.