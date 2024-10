Bitcoin sfiora i 64 mila dollari trascinandosi dietro anche il mercato delle meme coin

Il mercato delle criptovalute ha ripreso vigore all'inizio di questa settimana, con una capitalizzazione totale che supera i 2,3 trilioni di dollari, grazie ai guadagni della maggior parte delle monete.

Il Bitcoin, in particolare, è riuscito a spingersi oltre i 63.000 dollari, testando anche la soglia dei 64.000. Questo lunedì rialzista ha visto il prezzo di BTC recuperare quasi tutte le perdite subite all'inizio del mese, con un picco locale appena sotto i 64.000.

Nonostante un aumento delle liquidazioni nel mercato dei derivati, il sentiment generale sta migliorando, passando da condizioni di paura a uno stato di neutralità. In questo contesto, stanno brillando anche meme coin come Dogwifhat e la prevendita di Pepe Unchained che nel frattempo ha superato i $17,8 milioni.

La ripresa del Bitcoin si trascina dietro tutto il mercato

La ripresa del Bitcoin ha innescato un'ondata di ottimismo nel mercato delle criptovalute, grazie anche ai dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti, che hanno superato le aspettative. Con il Bitcoin che ha testato la soglia dei 64.000 dollari, l'intero ecosistema crypto sta beneficiando di questo slancio positivo. Al momento, il BTC è scambiato intorno ai 63.000 dollari, recuperando quasi tutte le perdite di inizio mese, il che potrebbe segnalare l'inizio di un ottobre promettente.

Oltre al Bitcoin, molte altcoin stanno registrando guadagni interessanti. Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) e altre monete sono aumentate di circa il 2-3%. Tuttavia, sono le meme coin a conquistare il palcoscenico. Questo segmento ha registrato un incremento complessivo di circa il 10%, con alcune performance individuali ancora più impressionanti. Ad esempio, Dogwifhat (WIF) è cresciuto del 20%, mentre POPCAT e MOG hanno registrato incrementi simili. Neiro, una meme coin relativamente nuova, ha sorpreso tutti, salendo di ben il 50%, diventando così la 125ª criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

In questo contesto di ripresa (Uptober è finalmente partito?), gli investitori stanno guardando con attenzione non solo al Bitcoin, ma anche alle opportunità emergenti nel mercato delle meme coin. L'interesse per queste criptovalute non è mai stato così forte, e con il miglioramento del sentiment generale, il futuro potrebbe riservare ulteriori sorprese per chi decide di investire in questo segmento di mercato.

Le opportunità offerte dalla prevendita di Pepe Unchained

La prevendita di Pepe Unchained ($PEPU) rappresenta un'opportunità unica nel panorama delle meme coin, essendo emersa come una delle scelte più promettenti nonostante la volatilità di questo mercato. Con oltre 17,8 milioni di dollari raccolti grazie a forti acquisti da parte di investitori di grandi dimensioni, $PEPU ha dimostrato di avere una domanda crescente e un'attenzione particolare da parte degli investitori smart e degli influencer nel settore crypto. Recentemente, la prevendita ha registrato un ulteriore incremento di 1 milione di dollari in soli quattro giorni, dopo un’anteprima della testnet L2, generando un notevole buzz sui social media.

A differenza di molte altre meme coin, Pepe Unchained non è un semplice clone di PEPE, ma punta a sviluppare un ecosistema Layer-2 innovativo specificamente dedicato al trading di meme coin. Questo ecosistema include una blockchain compatibile con Ethereum, un block explorer, un DEX personalizzato e sovvenzioni per nuovi progetti meme. Con costi di trading estremamente bassi e transazioni istantanee, PEPU si posiziona come una scelta ideale per gli investitori retail, che spesso incontrano difficoltà con altri progetti ERC-20.

Inoltre, Pepe Unchained offre un protocollo di staking con un'APY attuale di oltre il 120%, permettendo agli investitori di guadagnare reddito passivo. Questo modello attraente, unito a un forte supporto da parte della community, ha portato molti a considerare PEPU come uno dei migliori acquisti nel settore delle meme coin.

Grazie a un mercato crypto in forte ripresa questa settimana e all'ottimismo crescente tra gli investitori, Pepe Unchained ha il potenziale per replicare il successo di altre meme coin che hanno generato guadagni straordinari, rendendolo un'opportunità da non perdere.

Come comprare Pepe Unchained ($PEPU)

Per acquistare Pepe Unchained ($PEPU), segui questi semplici passaggi:

Ottieni un wallet crypto: Inizia creando un wallet di criptovalute, come MetaMask, per conservare i tuoi token PEPU.

Inizia creando un wallet di criptovalute, come MetaMask, per conservare i tuoi token PEPU. Compra ETH o USDT: Acquista ETH o USDT su un exchange e trasferiscili nel tuo wallet. Questi token saranno necessari per la prevendita.

Acquista ETH o USDT su un exchange e trasferiscili nel tuo wallet. Questi token saranno necessari per la prevendita. Visita il sito ufficiale della prevendita: Accedi al sito della prevendita di Pepe Unchained e collega il tuo wallet cliccando su “Collega Wallet”.

Accedi al sito della prevendita di Pepe Unchained e collega il tuo wallet cliccando su “Collega Wallet”. Compra $PEPU: Seleziona la criptovaluta da utilizzare e imposta la quantità di PEPU da acquistare. Conferma l'operazione.

Seleziona la criptovaluta da utilizzare e imposta la quantità di PEPU da acquistare. Conferma l'operazione. Metti in staking: Dopo l’acquisto, puoi mettere in staking i tuoi token per guadagnare interessi elevati.

