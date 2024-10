A Busca la mostra “Il gusto del quotidiano”

<article style="box-sizing: border-box; color: rgb(25, 25, 25); font-family: "Titillium Web"; font-size: 16px; margin-bottom: 30px !important; " class="it-page-section anchor-offset mb-30" id="descrizione">

L’associazione Ad maiora, con il patrocinio della Città, organizza Buscaincontra, un nuovo evento culturale che si propone di diventare ciclico e che in questa prima edizione presenta appuntamenti programmati in sei serate da venerdì 4 e venerdì 11 ottobre in Casa Francotto. dove si terrà contemporaneamente la mostra “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da san Benedetto ad oggi”, tema attorno al quale ruoterà la manifestazione. Le entrate sono libere. Il personaggio più noto fra quelli attesi a Busca per l’occasione è Fausto Bertinotti, già segretario del Partito di Rifondazione Comunista dal 1994 al 2006 e Presidente della Camera dei Deputati dal 2006 al 2008, atteso per venerdì 11 ottobre alle ore 21.



La mostra itinerante, composta da pannelli e video, era stata presentata per la prima volta al Meeting di Rimini del 2023, ed è promossa da Cdo Agroalimentare (percorso di Roberto Ravaioli, a cura di Roberto Ravaioli, Fabio Saini, Michelangelo Menna, Stefano Pezzini, consulenti storici Nando e Gioia Lanzi, Silvia d’Atri, video interviste di Federico Andreotti).



È possibile vivere il lavoro all’altezza dei propri desideri? Da cosa può ripartire la creatività e la positività dell’uomo nell’affrontare la realtà, in un contesto di incertezza generalizzata? Sono queste le domande che attraversano il percorso della mostra, un viaggio immersivo e coinvolgente che rilegge la crisi odierna a partire da un’altra grande crisi, quella conseguente alla caduta dell’Impero Romano.



Il programma



Martedì 8 ottobre ore 20:00 ritrovo davanti a Casa Francotto

Il gusto di degustare

serata di degustazione della carne di razza Piemontese. Occorre la prenotazione (massimo di 60 coperti) al numero 371.5420603; al costo 25 euro a persona; la carne è offerta dagli Amici della piemontese e il vino da Dogliani Il generale tenuta Bussia di Monforte d’Alba.



Mercoledì 9 ottobre ore 21:00 Casa Francotto

Il gusto di educare

con Cristina Giordana insegnante di matematica, Francesco Barberis dirigente scolastico, Federica Mazzoni insegnante di lettere, intervento di Francesca Gerardo; introduce Davide Martini

Giovedì 10 ottobre ore 21:00 Casa Francotto

Il gusto della cura

con Corrado Lauro medico chirurgo oncologo, Elena Migliore medico internista, Remo Meglio medico internista; introduce Luciana Cagna



Venerdì11 ottobre ore 21:00 Casa Francotto

Il Gusto della politica

con Fausto Bertinotti; introducono Luca Gosso e Luca Serale



La mostra

“Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da san Benedetto ad oggi”

Dal 4 al 14 ottobre

Casa Francotto

Piazza Regina Margherita 4

Busca (Cuneo)

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21

Sabato e domenica dalle 16 alle 20

info@casafrancotto.it

+39 371 5420603

Entrata libera



Senza che nessuno l’avesse pianificato, la rete di monasteri cristiani diffusasi a partire dal IV secolo e per tutto il medioevo, ha costituito la spina dorsale della rinascita spirituale, sociale, urbanistica e culturale dell’Europa, in ginocchio dopo la dissoluzione della struttura imperiale.

L’opera di bonifica sistematica, di innovazione nei processi di produzione agricola e manifatturiera, l’invenzione di tecniche originali in molteplici campi di applicazione, unite all’immenso lavoro compiuto nella salvaguardia e trasmissione del sapere antico, nello studio e nella ricerca, hanno costituito il knowhow che la straordinaria rete di comunicazione in essere fra le comunità monastiche ha diffuso capillarmente fra tutti i popoli europei.

Da cosa è nata questa fecondità creativa? Quali sono i fattori costitutivi di questa nuova personalità individuale e collettiva capace di tanta forza generativa? Nell’attuale contesto di crisi mondiale, fra guerre, pandemie e incertezza sul futuro, cosa può innescare nell’uomo uno sguardo capace di costruire, partendo dalla realtà, esperienze di novità e di bene comune?