A Mondovì al via un progetto di formazione digitale tra l'Auser e gli studenti del "Cigna"

Una nuova esperienza, anche per l’anno scolastico 2024-2025, verrà vissuta dai soci AUSER Mondovì e Monregalese attraverso un progetto di formazione digitale con gli studenti dell’I.I.S.S. Cigna di Mondovì. L’iniziativa, avviata dall’anno scolastico 2008-2009, nasce da un preciso bisogno, espresso dai soci dell’Auser, di acquisire competenze di base nell’uso di PC e cellulare e soprattutto visitare con sicurezza i siti web.

L’Auser Mondovì e Monregalese, affiliata nella rete Auser, opera dal 2006 a Mondovì come Associazione di volontariato volta a valorizzare la qualità della vita della persona. Favorisce l’inclusione sociale attraverso l’apprendimento permanente e una nuova cultura della longevità attiva. Promuove azioni di contrasto alle “povertà” che ostacolano il libero accrescimento culturale e la piena partecipazione nella vita comunitaria.

Inoltre, svolge in ruolo importantissimo nei confronti delle persone anziane sole mediante accompagnamento per visite mediche, specialistiche, in farmacia, a fare la spesa o anche solo per compagnia durante passeggiate. In tutti questi anni l’IISS Cigna ha risposto sempre con entusiasmo, offrendo l’opportunità di alfabetizzazione digitale in 10 incontri, in cui studenti-tutor e discenti over ’60 affrontano insieme un percorso intergenerazionale.

Il corsi si rivolge infatti a tutte le fasce d’età e tiene a presentarsi come risorsa sociale attiva nel territorio, pronta a promuovere azioni formative di reciproco supporto ed arricchimento fra le diverse generazioni. In particolare, i bisogni espressi e le aspettative, quali un uso sicuro delle varie app del cellulare, in particolare di Whatsapp, delle mail, dei social, dell’accesso ai vari siti della P.A. o per gli acquisti online e le prenotazioni sanitarie, sono state illustrate ampiamente durante gli incontri.

Le impressioni dei corsisti Auser sono state positive per l’esperienza offerta dall’Istituto Cigna di Mondovì, che ha messo a disposizione i suoi laboratori informatici con le sue attrezzature all’avanguardia. Gli studenti tutor ci hanno seguito passo passo con pazienza, mostrandosi all'altezza del loro compito, padroni delle loro competenze informatiche, che hanno condiviso con noi con grande capacità comunicativa. Le giovani guide ci hanno accompagnato con grande entusiasmo, sempre pronti a rispondere alle richieste di chiarimenti sui vari passaggi sul corretto uso di PC e cellulare e della loro connessione. Oggi non si può fare a meno di questi strumenti. L’importanza è di stare al passo con la società che cambia e di apprendere le nuove tecnologie informatiche. La ricaduta formativa per i giovani studenti, nel nuovo ruolo di tutor dei senior Auser sta dando vita a un percorso formativo che va ben oltre la semplice acquisizione di competenze tecniche. In un'epoca in cui la tecnologia digitale riveste un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana, contrastare la povertà digitale tra gli anziani diventa un obiettivo cruciale. Da parte dei tutor, l’esperienza ricevuta in questo progetto di formazione digitale intergenerazionale, ha trasmesso una profonda gratitudine ed enorme soddisfazione nel far parte di un’iniziativa così significativa e inclusiva.

Questa iniziativa non solo offre ai senior Auser l'opportunità di ampliare le proprie competenze digitali, ma permette ai tutor anche di essere parte attiva di un processo di apprendimento reciproco. L’esperienza, infatti, ha consentito di arricchire la capacità di comunicazione con gli over ’60 e soprattutto di rilevare nei non nativi digitali le lacune espresse nelle tecnologie informatiche, che purtroppo li escludono dalle attuali modalità on-line di informazione/partecipazione sociale. Durante l’incontro avvenuto nei giorni scorsi è stato concordato il proseguimento della collaborazione che, come per gli anni scorsi, dovrebbe iniziare nel mese di novembre 2024.

L'Auser inizierà a raccogliere le iscrizioni da parte degli anziani interessati che possono telefonare al numero di cellulare 3892809945 o passare direttamente presso la sede in via Cigna 2 a Mondovì dal lunedì al venerdì in mattinata.