Sotto osservazione a Verduno ma in buone condizioni l’uomo ritrovato ieri dai vigili del fuoco

Sta bene l’uomo di nazionalità indiana che nella serata di ieri, lunedì 7 ottobre, è stato ritrovato nelle campagne di Novello dopo alcune ore di ricerche, scattate nel pomeriggio dopo che per tre giorni e altrettante notti il 55enne non si era più presentato presso il ricovero di Narzole dove risiede da tempo.

Qui lo si era visto l’ultima volta nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre. Difficile al momento capire se già in quella giornata o serata sia caduto nella scarpata dove i Vigili del Fuoco di Alba e di Bra lo hanno ritrovato verso le ore 20.30 di ieri, a poca distanza da dove le ricerche erano partite per iniziativa della Compagnia Carabinieri di Bra, tenendo conto della cella che per ultima risultava aver agganciato il suo smartphone.

Una volta riportato alla superficie, il malcapitato è stato consegnato alle cure del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Verduno per accertamenti. Qui risulta ancora sotto osservazione e verrà probabilmente dimesso nella giornata di domani, mercoledì 9 ottobre.