La regista monregalese Alice Filippi dirige tre episodi della serie Sky Original “Hanno ucciso l’uomo ragno"

Era il 1992 quando usciva il primo album degli 883 "Hanno ucciso l'uomo ragno". L'inizio di un successo inaspettato, con canzoni che, 32 anni più tardi, ancora sono conosciute a cantate.

La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, due adolescenti come tanti che si incontrato sui banchi di scuola, tra bocciature, amori, fumetti e tanta passione per la musica, diventa una serie tv Sky Original.

Otto puntate che raccontano la nascita del mito degli 883. Siamo alla fine degli anni '80 a Pavia, Max un ragazzino che ama i fumetti, dopo la bocciatura cambia scuola e trova un nuovo vicino di banco, Mauro: è l'inizio di una grande storia, ma loro ancora non lo sanno. La musica li unisce e insieme formano gli 883 con le prime canzoni, prodotte da Claudio Cecchetto.

La serie di Sky Studios e Groenlandiauna produzione prodotta da Matteo Rovere è diretta da Sydney Sibilla, Francesco Ebbasta e dalla monregalese Alice Filippi.

"Sono nata nel 1982, gli 883 hanno segnato la mia adolescenza e grazie a questa serie sono tornati prepotentemente nella mia vita - spiega Alice Filippi, che ha diretto tre episodi della serie -. Attraverso il racconto di Max e Mauro abbiamo voluto non solo raccontare la nostra generazione degli anni ’90, ma anche i ragazzi di oggi. Perché questa è una storia che parla di tutti. Una storia di amicizia, di sogni, di difficoltà, di illusioni, di non mollare mai ma crederci fino in fondo. Ci farà sorridere ma anche commuovere ed emozionare".

"La scelta degli attori protagonisti - prosegue Filippi - è stata difficile, non eravamo alla ricerca di due sosia ma di giovani talenti in grado di rubare l’anima a Max e Mauro, di coglierne l’essenza. Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli sono stati un colpo di fulmine, perfetti nel ruolo e nella tecnica, insieme a loro abbiamo studiato ogni dettaglio, il modo di parlare, le espressioni, la gestualità, la camminata, sono stati straordinari e più andavamo avanti nelle riprese più mi sembrava di essere insieme ai veri Max e Mauro del passato. Ma non possono esistere gli 883 senza le loro canzoni. E per questo compito la presenza di Ciro Caravano è stata fondamentale. Insieme a lui abbiamo imparato come si campionavano i suoni, com’era il processo di composizione delle canzoni e soprattutto ha fatto da coach ai ragazzi sia per la parte strumentale che vocale".

"Condividere la regia con Sydney e Francesco, è stato stimolante e costruttivo - conclude Alice. Filippi -. Ognuno di noi con la propria personalità ha dato il suo valore aggiunto alla serie. Insieme al direttore della fotografica Valerio Azzali abbiamo optato per girare con le lenti anamorfiche Cooke Xtal che hanno dato un look cinematografico alla serie. Dirigere le mie tre puntate è stata per me una grande sfida perché sono episodi che raccontano momenti della storia molto diversi tra loro. Nella terza puntata Max e Mauro devono affrontare l’incubo di ogni adolescente, l’esame di maturità, insieme però anche al loro primo esame musicale. La sfida è stata quella di dare ritmo a un racconto goliardico ricco di colpi di scena. Il quarto è l’unico episodio diviso in più capitoli dove i nostri protagonisti prendono strade diverse per cercare di capire cosa vogliono veramente fare da grandi. È un momento molto delicato perché tira fuori i dubbi e le paure che tutti noi abbiamo avuto alla loro età. “Usciti dal liceo la gente si aspetta che uno sappia che cosa fare, che cosa gli piace. Ma ti pare che da un giorno all’altro uno deve scegliere cosa fare per il resto della propria vita?!”. La sesta puntata è la nascita dell’uomo ragno, la puntata dei sogni che sembrano finiti, infranti senza ritorno. “Vi arrendete dopo la prima difficoltà?”, li spronerà Cisco. È così che troveranno ispirazione per la loro canzone mitica".