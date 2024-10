Maltempo, disagi a Cuneo per la sospensione temporanea dell'acqua potabile a San Paolo e San Rocco Castagnaretta

La perturbazione che oggi, soprattutto durante la mattinata, ha interessato la Granda sta facendo sentire i primi effetti. Fortunatamente non a livello di esondazioni, o danni materiali, ma sull'erogazione dell'acqua potabile.

Nel capoluogo, da qualche ora l'erogazione è limitata ed intorno alle 20.30 è cessata completamente in alcune zone della città come nel quartiere San Paolo e nella frazione di San Rocco Castagnaretta.

"L'Acda sta facendo manovre per ridurre al minimo il consumo in seguito a disagi creati dalla perturbazione di oggi", fa sapere il vicesindaco Luca Serale. Che aggiunge: "Stanno tutti lavorando alacremente affinchè la situaizoni torni alla normalità nel più breve tempo possibile".

A breve il Comune emetterà un Comunicato stampa d'informazione sulla situazione. Intanto, il Comune di Borgo san Dalmazzo ha emesso un'ordinanza di non potabilità:nonostante tutte le azioni messe in atto da ACDA, non è stato possibile contenere i livelli di torbidità delle sorgenti del Bandito e pertanto si prevede un aumento dei livelli di torbidità in rete e si è deciso quindi, a titolo cautelativo, di emettere questa ordinanza