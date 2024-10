Rotary Club Cuneo 1925: insieme per un mondo senza poliomielite

In occasione del mese dedicato alla battaglia contro la poliomielite, il Rotary Club Cuneo 1925 si farà promotore di un incontro informativo e di sensibilizzazione sul tema della poliomielite.

L'appuntamento è per martedì 15 ottobre alle ore 18, presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, in via Vittorio Bersezio 9.

Questo evento si inserisce nel contesto della campagna globale di eradicazione della poliomielite e si fa particolarmente urgente in seguito all’aggravarsi della situazione sanitaria in diverse aree del mondo, dovuto ai conflitti armati e alle difficoltà nell'accesso ai vaccini. La poliomielite rappresenta ancora una minaccia per la salute pubblica, e il Rotary continua a essere in prima linea nella lotta per eliminarla definitivamente.

Il Rotary è impegnato per l'eradicazione della polio da oltre 35 anni ed i soci del Rotary hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi da questa malattia paralizzante. La giornata mondiale della lotta alla polio sarà il 24 ottobre.

Durante l’incontro in Sala Ferrero, il dottor Valerio Del Bono, direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive dell’Ospedale Santa Croce e Carle e membro del Rotary Club Cuneo 1925, illustrerà l’evolversi delle attuali sfide nella lotta contro la poliomielite, e le iniziative già intraprese e presenterà i modi attraverso cui la comunità può contribuire a questo scopo.

Il relatore, Dott. Valerio Del Bono esperto in infezioni ospedaliere, infezioni sostenute da batteri multiresistenti ed infezioni fungine, partecipa a numerosi studi clinici nazionali e internazionali e fa parte di gruppi di studio nazionali su specifiche tematiche infettivologiche. E’ relatore in congressi nazionali e internazionali e conta in attivo circa 200 pubblicazioni. Ha conseguito specializzazioni in Malattie infettive e in Allergologia e immunologia clinica. È professore a contratto di Malattie Infettive presso la Scuola di Medicina dell’Università di Genova, nell’ambito del corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia.

Invitiamo tutti i cittadini, le istituzioni e i media a partecipare a questo importante evento, per rimanere informati e unire le forze nella lotta contro una malattia che ha già causato troppi danni.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione all’indirizzo e_mail della segreteria del Rotary Club Cuneo 1925

info@rotarycuneo.it

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 3893109876