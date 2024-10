Venerdì 11 ottobre un incontro con il bioeticista Sandro Spinsanti ad Alba

L’Associazione albese Ho Cura un incontro speciale per esplorare il significato più autentico del prendersi cura: un atto che va oltre la semplice assistenza sanitaria per abbracciare l’ascolto, la presenza e la compassione. Venerdì 11 ottobre, alle ore 21, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giuseppe ad Alba, il professor Sandro Spinsanti, bioeticista di fama internazionale e fondatore dell’Istituto Giano, guiderà una riflessione profonda sul tema L’arte della cura: chi la esercita, perché e come.

Spinsanti, con alle spalle studi in teologia e psicologia e una carriera dedicata alle Medical Humanities e alle cure palliative, presenterà il suo ultimo libro, "La responsabilità della cura". In quest'opera, esplora come la cura autentica sia ben diversa dalla semplice prestazione sanitaria: mentre la prestazione mira a “riparare” un danno fisico, la cura rappresenta un atto complesso e profondo, che comprende la biologia, l’etica, l’ascolto e la competenza. È il filo invisibile che accompagna la vita di ciascuno, dalla nascita alla morte, e nei momenti di maggiore vulnerabilità dovrebbe raggiungere il massimo della responsabilità e della sensibilità.