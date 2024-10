Un ponte lungo oltre 350 metri tra Cuneo e Boves? La nuova proposta del comitato per la pedancola sul Gesso

Prosegue la riflessione dell’Amministrazione comunale di Cuneo sul collegamento ciclopedonale tra il Santuario degli Angeli e la frazione Mellana di Boves, attualmente costituito da un guado provvisorio sul Gesso.



Nei giorni scorsi, l’assessore all’Ambiente e al Parco Fluviale, Gianfranco Demichelis, e il direttore del Parco Gesso e Stura, Massimiliano Galli, hanno ricevuto alcuni rappresentanti del “Comitato per la pedancola”, guidati dal presidente Guido Olivero. Il Comitato ha sollecitato una proposta progettuale alternativa rispetto a quella presentata due anni fa dall’architetto Giuseppe Buffon: un ponte lungo 354 metri e largo 3,6, con un costo stimato di oltre 4 milioni di euro.



“Al momento non ci sono le risorse per realizzare un’opera di questo tipo – ha spiegato l’assessore -, tuttavia c’è l’interesse del Comune di Cuneo a trovare una soluzione condivisa sull’attraversamento”.



Il “Comitato per la pedancola” ha ringraziato per la disponibilità dimostrata e ha fatto presente che solleciterà l’amministrazione di Boves a collaborare nella ricerca dei fondi necessari alla realizzazione di un collegamento.