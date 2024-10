Un Tartufo Bianco d'Alba al mostro sacro Scorsese: «Regalo del Piemonte al maestro che ha reso il cinema eterno»

«Insieme al presidente Cirio, che non ha potuto essere presente per impegni istituzionali a Bruxelles, nella settimana dell’inaugurazione della 94ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba abbiamo voluto omaggiare un grande registra come Scorsese – spiega Gallo -. Col prezioso aiuto di Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera di Alba, e la collaborazione dei vertici del Museo Nazionale del Cinema - in primis il presidente Enzo Ghigo che ringrazio per l’ampia disponibilità - siamo riusciti a organizzare la consegna in una giornata intensa per il maestro sotto la Mole, diviso tra una masterclass e l’introduzione della retrospettiva a lui dedicata».