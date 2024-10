Forti piogge in valle Gesso: chiuso il guado in Regione Terme di Valdieri [VIDEO]

Il torrente Gesso ha portato via il guado in regione Terme di Valdieri

È di nuovo critica la situazione in valle Gesso a causa delle forti piogge. Le precipitazioni della notte e della mattinata odierna hanno ingrossato il torrente Gesso che ha portato via il guado in regione Terme di Valdieri.

Per questo il sindaco Guido Giordana ha emanato un'ordinanza di chiusura immediata al transito veicolare e pedonale della strada comunale di accesso al Pian del Valasco. “Da questa mattina, insieme alla squadra tecnica, abbiamo monitorando tutta l'area, ma le condizioni sono sempre più avverse – commenta il primo cittadino -. Considerata l'effettiva esistenza di una situazione di pericolo e la necessità ed urgenza di intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità abbiamo deciso di chiudere il guado”.

A dimostrazione delle forti piogge in Valle, il pluviometro alla diga del Chiotas ha sfiorato gli 80 mm di pioggia all'ora intorno alle 9 di martedì 8 ottobre , superando così i 100 mm di precipitazione cumulata.

Come segnala Arpa, in effetti Valdieri ed Entracque sono attualmente in zona gialla di rischio idrogeologico, con effetti localizzati sul territorio (bollettino delle 13.32). Sono in zona gialla anche i comuni di Vinadio, Sambuco, Pietraporzio, Argentera, Briga Alta, Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto, Ceva, Lesegno, Niella Tanaro, Vicoforte, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Roburent, Montaldo di Mondovì e Frabosa Soprana.