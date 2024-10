Airbrush Chock Matt: l'innovazione nei coloranti alimentari per aerografo

Nell'ampio universo dei coloranti alimentari, occorre un po' di creatività ed ingegno per emergere. Uno dei punti forti di Lesepidado, leader italiano nella progettazione e costruzione di stampanti alimentari, è proprio la capacità di innovare e personalizzare i propri prodotti, rispondendo alle più svariate esigenze dei clienti. Oggi parleremo di uno dei prodotti di punta dell'azienda: Airbrush Chock Matt, un rivoluzionario colorante per alimenti specifico per l’uso con aerografo.

Airbrush Chock Matt è un colorante idroalcolico pastello, particolarmente efficace per l’uso in superficie su cioccolato. Questo colorante è resistente al tocco una volta asciugato e dona alle creazioni culinarie un incantevole effetto pastello.

Uno dei principali benefici di questo colorante è la sua flessibilità d'uso. Può essere utilizzato a mano libera, utilizzando un pennello alimentare, per mezzo di stencil decorativi e, naturalmente, con aerografo. La sua adesione lo rende perfetto anche per decorare piatti da portata in ceramica, per creare sorprendenti decorazioni su dolci o altre prelibatezze.

Prima dell’uso è necessario agitare molto bene il prodotto per renderlo omogeneo. Si raccomanda anche di agitare il prodotto durante l’uso, per garantire risultati ottimali. Si sottolinea l'importanza di non utilizzare acqua per la pulizia dell'aerografo, ma ricorrere a alcol alimentare.

Una delle principali preoccupazioni nell'ambito alimentare è la sicurezza. Lesepidado produce tutti i suoi coloranti, compreso Airbrush Chock Matt, in uno stabilimento certificato secondo gli standard alimentari BRC/IFS, assicurandone così l'alta qualità e sicurezza. Inoltre, tutti i prodotti Lesepidado sono privi di glutine.

Ma forse uno dei tratti distintivi più apprezzati da chi sceglie Lesepidado è la possibilità di personalizzare colori e packaging su richiesta. Un servizio che fa la differenza, perché permette di avere un prodotto su misura, pensato per adattarsi perfettamente alle esigenze del cliente.

Airbrush Chock Matt rappresenta dunque la combinazione perfetta di versatilità, sicurezza e personalizzazione. Una soluzione ideale per chi vuole dare libero sfogo alla propria creatività culinaria, con la sicurezza di un prodotto di alta qualità e sicuro. Ancora una volta, Lesepidado conferma la sua leadership nel campo dei coloranti alimentari, proponendo soluzioni all'avanguardia che sanno rispondere alle esigenze più diverse.