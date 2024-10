A Caraglio il meeting di "Patto Civico per la Granda": "Accordata grande fiducia, è uno sprone"

Domenica 6 ottobre a Caraglio, ospiti di della Sindaca Paola Falco, i candidati della lista "Patto Civico per la Granda" si sono ritrovati per analizzare i risultati del voto per l'elezione del Consiglio Provinciale e per programmare l'impegno degli eletti in seno all'assemblea.



All'incontro era presente anche il Presidente Luca Robaldo. "La grande fiducia riscontrata fra i colleghi amministratori della provincia - commentano dal gruppo - ci dà un grande sprone ed è fonte di enorme responsabilità: sappiamo di dover lavorare per dare le risposte che molti attendono e tutto questo in una in una fase non facile per l'Ente, sottoposto a pesanti tagli da parte del Governo. La volontà dei candidati è quella di proseguire nel lavoro di squadra al fianco del Presidente Robaldo, garantendo equilibrio e pragmatismo all'interno del Consiglio".



Fra le priorità individuate durante la riunione vi sono la continuità degli interventi relativi alla viabilità, la necessità di assunzione di personale soprattutto per quanto concerne i Reparti e la prosecuzione degli investimenti in edilizia scolastica con particolare riguardo alle spese di manutenzione ordinaria.



"Insieme ai colleghi candidati abbiamo individuato, fra le altre, queste priorità - spiegano i Consiglieri eletti Pietro Danna, Silvano Dovetta, Vincenzo Pellegrino e Ivana Casale - e le proporremo ai colleghi eletti nelle altre liste.

L'obiettivo è rafforzare l'azione del Presidente e del Consiglio oltre a non perdere la nostra identità civica e pragmatica".



Infine, le conclusioni del Presidente Robaldo: "Ho percepito un clima di forte entusiasmo ed altrettanto senso di responsabilità. Credo che nel futuro l'ispirazione civica dovrà individuare le corrette forme per essere costantemente rappresentata: la voglia di partecipare di cittadini e amministratori non può andare persa".