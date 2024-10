MTB: i gemelli Rebecca e Thomas Bruno del Team Tribe Hotebikes si confermano Campioni Italiani Enduro

L’Enduro nazionale sbarca sull’Isola d’Elba per i Campionati Italiani Assoluti Enduro 2024.

Una gara molto attesa, con oltre 400 partecipanti, in un contesto incredibile, su trail tecnici e molto impegnativi da un punto di vista fisico.

Rebecca Bruno del Tribe Hot Bikes (team di San Michele Mondovì) vince con margine entrambe le prove speciali, primeggiando tra le Allieve e facendo segnare un brillante 3° tempo assoluto donne dopo la PS2. Con questa vittoria Rebecca firma una stagione incredibile, vincendo tutto alla sua stagione di esordio nella categoria Allieve: Campionato Italiano Downhill, Campionato Italiano Enduro e Circuito Nazionale Downhill.

Thomas Bruno (gemello di Rebecca) anche lui al primo anno tra gli Allievi, deve farsi largo tra oltre 80 atleti. Nella prima speciale segna il secondo tempo per poi ripetersi nella seconda prova a pochi centesimi dal vincitore di manche. Tuttavia la sua condotta costante e senza errori lo ripaga e la somma dei tempi lo vede davanti a tutti, regalandogli la terza maglia tricolore in due anni andando a sigillare una bellissima stagione che lo vede Campione Italiano Enduro e Vice Campione Italiano Downhill.

Meno fortunato Filippo Gilardino, caduto nella seconda PS quando era anche lui in lotta per il podio, che conclude comunque 6°, ottimo 9° il sempre più concreto Piero Grillo che centra una brillante top 10.

Andrea Bruno, Team Manager, dice “Sinceramente è incredibile. Una volta fatto sembra tutto facile ma le cose le costruisci con tanto impegno, lavoro e dedizione. Bisogna crederci, essere disposti al sacrificio molto tempo prima di quando arriva il momento e soprattutto essere pronti a lavorare duro sapendo che le probabilità di fallire sono maggiori di quelle di vincere. A questa età non è facile. Vederli nuovamente indossare la maglia Tricolore nello stesso giorno è una grande soddisfazione. Se lo meritano perché sono dei veri atleti, nel fisico ma soprattutto nell’attitudine, così come buona parte dei ragazzi del nostro team. La stagione del TRIBE HOTBIKES si chiude con una incredibile serie di successi: 4 Campioni Italiani su 4 in palio nelle categorie Allievi Enduro e Downhill, 3 Vice Campioni Italiani Downhill, 4 vittorie finali del Circuito Nazionale Downhill. Insomma, non si poteva fare meglio e sono molto orgoglioso di quello che ormai rappresentiamo a livello nazionale. Grazie!”