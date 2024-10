Sette spettacoli di circo contemporaneo a Mondovì: arriva il Vertigo Christmas Festival

Sette spettacoli di circo contemporaneo con artisti provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Croazia, Finlandia, Grecia, Argentina, Messico e Brasile. Il Centro nazionale di produzione blucinQue Nice, in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo porterà a Mondovì, in provincia di Cuneo, la prima edizione del Vertigo Christmas Festival dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, presso lo Chapiteu Nice che sarà appositamente allestito in Piazzale Giardini e che ospiterà tutti gli spettacoli in programma, fra i quali 2 prime nazionali.

Inac - Instituto Nacional de Artes do Circo del Portogallo, La Barque Acide, Collettivo Binario Zero, Collettivo 6tu, Teatro Necessario, 4square Cirque dal Belgio e Fondazione Cirko Vertigo le compagnie che fanno parte della ricca programmazione adatta a tutta la famiglia e che si intensificherà durante il periodo natalizio.

“Il Vertigo Christmas Festival è il primo evento di spettacolo dal vivo che portiamo sul territorio monregalese con una presenza e una cura così significative, grazie alla ricca programmazione che presentiamo oggi. La kermesse è parte, per questa ragione, di un importante progetto di rete che coinvolge le principali istituzioni locali, nazionali e internazionali, preparando il terreno per l’apertura ufficiale della nostra sede stabile di Accademia presso la Cittadella, prevista per il 2027”, spiega il direttore di produzione del Centro blucinQue Nice e fondatore dell’Accademia Cirko Vertigo, Paolo Stratta.

“È senza dubbio una grande soddisfazione poter ospitare, durante il periodo forse più suggestivo dell’anno, la magia del Vertigo Christmas Festival, a testimonianza di quanto la tradizione circense si stia ormai sempre più radicando nel territorio monregalese al punto da regalare a cittadini, turisti e visitatori una straordinaria offerta culturale diluita nel tempo e nello spazio”, è il commento del sindaco della Città di Mondovì, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. “Sette spettacoli di circo contemporaneo con ben due prime assolute a livello italiano, impreziosite dall’attento coordinamento del centro di produzione blucinQue Nice e da un respiro artistico internazionale, per il primo Capodanno monregalese all’insegna dell’arte circense. Con Vertigo Christmas Festival, insomma, la Città di Mondovì consolida il proprio posizionamento sovralocale, dimostrando così il valore imprescindibile della sinergia didattico-istituzionale stretta lo scorso anno con la Fondazione Cirko Vertigo, divenuta orgogliosamente parte attiva del tessuto socioculturale della nostra città”.

I biglietti per assistere agli spettacoli, con un costo che va dai 4 ai 10 euro (per la replica di Capodanno biglietto intero 35 euro, ridotto 25 euro), sono acquistabili su Vivaticket, tramite l’APP del centro di produzione blucinQue Nice o in loco presso la sede del festival e in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo.

La kermesse prende il via con lo spettacolo Unter di INAC, in programma, in prima nazionale, sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 16. Un deserto, una casa in rovina e due uomini alla scoperta di sé. In bilico tra il senso di appartenenza a un luogo e il desiderio di prevalere sulla natura, Unter vuole dare corpo e voce a un percorso personale verso la conoscenza e la consapevolezza. Dal realismo di una città ridotta in polvere si decolla con i voli surreali dei due acrobati. Tappeto elastico, acrobatica e danza sono le tecniche utilizzate da Diogo Santos e Tiago Lopes. Una creazione di circo contemporaneo sul "noi" che abita "l’altro", uno spettacolo che invita il pubblico a riflettere sul tema dell’identità.

Un inedito spettacolo di circo contemporaneo al femminile, Nom’indosso, sarà portato in scena venerdì 6 dicembre alle ore 20 e sabato 7 dicembre alle ore 16 dal Collettivo Binario Zero, di cui fanno parte quattro giovani artiste tutte formate presso l’Accademia Cirko Vertigo, il primo ente in Italia a laureare artisti di circo contemporaneo. In scena le acrobate - Anna Menini, Matilde Rizza, Yolitzin Ramos Mora e Nicole De Bernardi - vestono i panni delle donne protagoniste delle opere di Giacomo Puccini. Giochi di movimento e tecniche circensi si fondono per esprime la conflittualità, il tormento e l’eccentricità che caratterizzano il mondo pucciniano, così straordinariamente premonitore, e quello di oggi. Lo spettacolo è stato realizzato con il sostegno di Casa del Circo Contemporaneo di Fondazione Cirko Vertigo nell’ambito del Progetto Triennale Interregionale Artisti nei territori 2022-2024

Collettivo Binario Zero sarà seguito, negli stessi giorni, dallo spettacolo Tira di La Barque Acide, similmente realizzato con il sostegno di Casa del Circo Contemporaneo di Fondazione Cirko Vertigo. Semplicità. Circo. Corpo. Sono questi i tre concetti cardine sui quali Maria Celeste Funghi e Carla Carnerero Huertas si sono basate per la loro creazione, con la quale vogliono dare corpo alla complessità delle relazioni fra due persone, fatte di tensioni, complicità, affinità e conflitti, tramite l’utilizzo di corde di varie lunghezze e dimensioni, dalla corda aerea alla corda del diablo. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 21 e sabato 7 dicembre alle ore 17.

Venerdì 13 dicembre alle ore 19 e sabato 14 dicembre alle ore 16 un appuntamento pensato appositamente per le famiglie e per i più piccoli: Teatro Necessario porterà in scena Clown in libertà, un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e talentuosi clown che vengono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena e un pubblico a loro completa disposizione. Sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria, evoluzioni e piramidi daranno corpo alla musica, vera colonna portante dello spettacolo.

Nello stesso fine settimana, domenica 15 dicembre, va in scena, alle ore 19:30, Krama di Collettivo 6tu, giovane compagnia nata nel 2021 con artisti provenienti da Italia, Grecia, Messico e Argentina, che si sono interamente formati presso l’Accademia Cirko Vertigo. Nella fisica come nel circo nulla si crea e nulla si distrugge. In Krama tutto funziona grazie all’equilibrio tra gli elementi: non c’è prevalenza di un componente a discapito dell’altro ma tutto sta in piedi perché ognuno dà e riceve le proprie emozioni e quelle dei compagni. La reciproca fiducia permette di creare atmosfere armoniche nelle quali è possibile cogliere energia, affiatamento e sostegno. Le tecniche del cerchio aereo, della ruota Cyr, del palo cinese e della corda aerea vengono rivisitate in modo originale e innovativo: ecco quindi che la corda aerea si trasforma in corda molle su cui camminare alla ricerca di equilibrio, sostenuta dagli acrobati stessi che montano in scena i loro attrezzi, divenendo parte integrante degli stessi, mentre la routa Cyr diventa rifugio, casa, un luogo in cui ripararsi e stare vicini gli uni agli altri.

4Square Cirque porterà a Mondovì un’altra prima nazionale: si tratta di Exit Cabaret, in scena sabato 21 dicembre alle ore 21 e domenica 22 dicembre alle ore 16. Il collettivo è costituito da 6 artisti stravaganti, provenienti da Italia, Brasile e Finlandia, desiderosi di condividere con il pubblico la loro visione artistica fresca e carica di energia, dopo 3 anni di formazione all'ESAC di Bruxelles. Sul palco saranno portati cinque numeri diversi, collegati da immagini collettive che condurranno il pubblico da un quadro all'altro. Ogni artista porterà in scena le sue più intime paure e il suo universo interiore. Le discipline circensi della roue cyr, del mano a mano su monociclo, del trapezio e del verticalismo saranno gli strumenti per esprimere emozioni e sensazioni.

A chiudere la kermesse il nuovo Vertigo Galà 24, con i migliori artisti di Fondazione Cirko Vertigo. Tessuti e cerchio aereo, sospensione capillare, bandiere, giocoleria, roue cyr, mano a mano, palo cinese, multicorda e teatro, con numeri inediti per oltre un’ora di poesia ed emozioni. Lo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, accompagnerà per intero le festività natalizie, per un totale di 11 repliche da giovedì 26 dicembre a lunedì 6 gennaio, compresa la sera di Capodanno quando, al termine dello spettacolo, pubblico e artisti brinderanno insieme al nuovo anno in arrivo con le bottiglie di Blangè dell’azienda vinicola Ceretto. Altre serate del festival saranno arricchite dai prodotti di eccellenze del territorio piemontese, fra cui quella di Alberto Marchetti.

Studio tecnico e ricerca espressiva innovativa si fondono in Vertigo Galà 24 per dare vita a uno spettacolo unico, condotto dall’attore Ivan Ieri. In scena acrobati e danzatori provenienti da tutto il mondo: Italia, Portogallo, Croazia, Brasile, Messico. Le performance si sviluppano sulle due dimensioni di terra e aria: alle cinghie aeree la leggerezza e la forza di Sara Frediani danno vita a un affascinante e armonico ensemble. Elisa Mutto al cerchio aereo unisce flessibilità e dinamicità in una danza sospesa e coinvolgente che lascerà ancora di più con il fiato sospeso quando l’artista utilizzerà la tecnica della sospensione capillare, che le permetterà letteralmente di danzare in aria, sospesa per i capelli. Contorsione e danza contemporanea vengono unite alla tecnica dei tessuti aerei dall’eclettico artista portoghese Alexandre Duarte. Carlos Rodrigo Parra Zavala, dal Messico, porterà in scena un numero di palo cinese esplosivo e coinvolgente, per poi tornare sul palco con Michelangelo Merlanti con il quale si esibirà in un energico mano a mano, fra gag e risate. Vladimir Ježić, artista multidisciplinare croato, conduce in volo le sue piccole bandiere sui passi dei dervisci rotanti mentre Angel Villa (Messico) porta in scena un originale numero di multicorda, frutto della sua ricerca personale, creando e sciogliendo nodi come un abile tessitore aereo. Infine, Jonnathan Lemos (Brasile), giocoliere raffinato ed elegante, trascinerà il pubblico in un mondo fatto di illusioni, sospensioni e intricati passaggi alla ricerca del lancio perfetto.

Il Vertigo Christmas Festival è organizzato dal Centro blucinQue Nice, sostenuto dal MIC e uno dei quattro centri di produzione per il circo contemporaneo riconosciuti a livello nazionale. La prima edizione della kermesse è realizzata in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo, Fondazione Piemonte dal Vivo e l’Associazione L’Albero del Macramè, con il sostegno di Città di Mondovì, MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio, Portarredi srl, Silvateam, Editel S.p.a. e con il patrocinio di Camera di Commercio di Cuneo. Sponsor tecnici del festival sono Azienda vitivinicola Ceretto, Alta Langa Monsignore Vicoforte, Relanghe Alba, Alberto Marchetti.

“Siamo entusiasti di collaborare al Vertigo Festival Christmas di Mondovì, che si distingue per una programmazione innovativa dedicata al circo contemporaneo e che coinvolge artisti di rilievo nazionale e internazionale. L’impegno di Piemonte dal Vivo è quello di promuovere il festival come un laboratorio di sperimentazione artistica e inclusione culturale, dove il pubblico può vivere esperienze uniche e immersive, valorizzando al contempo il territorio e le peculiarità di ciascun centro”, dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

"Ho accolto con piacere la notizia di questo evento - afferma il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Luca Crosetto -. Il Vertigo Christmas Festival affonda le proprie radici nella tradizione circense, ma le rilegge in chiave moderna, arricchisce il nostro panorama culturale e declina le tradizioni popolari in ottica imprenditoriale. Il Festival rappresenta un'occasione unica per immergerci nella magia del Natale attraverso l'arte del circo contemporaneo".

A partire dal 2022 il centro ha creato una rete di partenariato con le città di Torino, Chieri, Grugliasco, Moncalieri e Settimo Torinese sui cui territori sono nati i Nice Festival, oltre allo storico festival internazionale Sul Filo del Circo. Nel 2024 la prima edizione del Vertigo Christmas Festival di Mondovì (CN). blucinQue Nice ha l’obiettivo di creare sul territorio una comunità di spettatori stabile e di promuovere lo spettacolo dal vivo e il circo contemporaneo, permettendo soprattutto alle giovani compagnie di circuitare e confrontarsi con altri artisti di rilievo internazionale. Il Centro nazionale di produzione blucinQue Nice produce e sostiene la Compagnia blucinQue, fondata e diretta dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi, punto di riferimento in Italia e all’estero nel settore del teatrodanza e del circo contemporaneo. La compagnia ha la sua sede permanente di creazione presso il Teatro Café Müller di Torino.

Vertigo Christmas Festival è un progetto

A cura del Centro nazionale di produzione blucinQue Nice

In collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo, Fondazione Piemonte dal Vivo, Associazione L’Albero del Macramè

Con il sostegno di Città di Mondovì, MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio, Portarredi srl, Silvateam, Editel S.p.a.

Con il patrocinio di Camera di Commercio di Cuneo

Sponsor tecnici Azienda vitivinicola Ceretto, Alta Langa Monsignore Vicoforte, Relanghe Alba, Alberto Marchetti