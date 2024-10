A Torre San Giorgio il viaggio fotografico in India di Ivana Sunjic

L'associazione culturale Libertas di Torre San Giorgio organizza un incontro con la fotografa Ivana Sunjic in attesa della mostra "Reborn", domani giovedì 10 ottobre alle 21 a Casa Bonino.



Ivana Sunjic, fotografa di fama internazionale, autrice bestseller e assistente di Steve McCurry, condurrà lo spettatore in un viaggio affascinante attraverso l'India, anticipando la sua prossima mostra intitolata "Reborn: Through India to My Soul". Durante l'evento, Sunjic presenterà una selezione di opere che fondono l'estetica dei pittori occidentali con la profonda spiritualità orientale, offrendo una visione unica e coinvolgente della sua esperienza fotografica. Si scopriranno le atmosfere magiche e suggestive dell'India attraverso l'obiettivo di un'artista che ha saputo catturare l'essenza del Paese con una sensibilità rara. L'incontro offrirà spunti di riflessione sul rapporto tra arte e spiritualità, esplorando come la fotografia possa raccontare un viaggio interiore oltre che geografico.



L'evento, dal titolo "Aspettando la mostra Reborn", è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, arte e cultura, e rappresenta un'opportunità per avvicinarsi al lavoro di una professionista che ha collaborato con uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, Steve McCurry.