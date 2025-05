A Cercasca torna il Memorial Diego e Michele Massa

Torna a Cervasca, luogo dove è nata la storica officina Massa's Brothers Service, il Memorial "Diego e Michele Massa", raduno riservato ad auto e moto d'epoca, a testimoniare la passione della famiglia Massa per i motori e per la loro evoluzione nel tempo. Evoluzione che Michele Massa prima, Diego e Fabrizio poi, seguono ormai da 60 anni, sempre aggiornati sulle novità tecnologiche e del mercato, ma sempre ancorati alla storia delle auto in Italia e in tutto il mondo. Questo il senso del Raduno di auto e moto storiche in ricordo di papà Michele e del mitico Diego scomparso 15 anni fa in un incidente in moto.

L'appuntamento sarà quindi in piazza Dottor Bernardi a Cervasca, domenica 18 maggio dalle ore 08.30 per le iscrizioni e il ritiro dei gadget. Alle 10.30 comincerà il tour panoramico che farà una prima tappa alle 11.30 per l'aperitivo presso la piazza di Montemale organizzato dalla Trattoria del Castello. Il tour proseguirà poi per raggiungere il Bioparco di Via Bottonasco a Caraglio dove sarà possibile consumare il pranzo al coperto. Nel pomeriggio sarà possibile godere della splendida location del parco partecipando all'estrazione di vari gadget a sorteggio. Alle 19 si potrà concludere la giornata con l'apericena nel Bioparco, accompagnata da DJ.

Informazioni e prenotazione (entro venerdì 16 maggio), presso la sede di Massa's Brothers Service, in Via Roccasparvera n. 13 a Vignolo (tel. 0171/409940-338.6779511 - 333.9090519)