A Cuneo e Boves vendita straordinaria di solidarietà speciale Fiera del bianco

Sabato 17 maggio 2025 presso i mercatini solidali dell’usato di Emmaus Cuneo odv, si terrà una vendita straordinaria di solidarietà con speciale Fiera del bianco nei mercatini di Boves e Cuneo.

L’intero ricavato della vendita andrà a favore di Emmaus Internazionale per il sostegno a iniziative di solidarietà in varie parti del mondo; Emmaus Internazionale include oltre 400 gruppi Emmaus, situati in oltre 40 paesi, che lavorano ogni giorno per sostenere i più esclusi e affrontare le cause di miseria, ingiustizia e sofferenza.