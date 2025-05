Spettacolo musicale nella Borgata di Paraloup a Rittana

"DI TUTTI (O QUASI) GLI ITALIANI, Ovvero quelli del 25 aprile", lo spettacolo presentato da Accordo Musicale e Fuori dal Coro per sabato 17 maggio alle 16 presso la borgata Paraloup a Rittana.

Piacevolmente spiazzante. Così è stato definito questo spettacolo che, evitando retorica ed enfasi, utilizza notizie, citazioni, canti e filmati quali fonti di un racconto delle diverse anime del movimento resistenziale – culturali, politiche, sociali, geografiche – la cui dialettica si riflette nella Costituzione Repubblicana.

Il tentativo è quello di offrire a noi stessi e agli spettatori con cui condividiamo lo spettacolo, un'occasione per riflettere su un problema che non è affatto marginale: il modo in cui vogliamo rappresentare e raccontare la Resistenza e la lotta al fascismo.

Accordo Musicale e Fuori dal Coro sono due gruppi non professionisti che provano nel Centro di Incontro Comunale Eugenio Montale nel quartiere Vallette di Torino. I testi e la scelta delle canzoni sono di un partecipante all'attività di ricerca del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino (vedi il sito farestoriainperiferia.org).