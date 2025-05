A Cuneo un incontro sulla violazione dei diritti umani sotto il regime iraniano

La città di Cuneo si prepara ad un incontro sulla violazione dei diritti umani sotto il regime iraniano. Appuntamento venerdì 16 maggio alle ore 18 nel Salone d’Onore del Municipio, per una giornata dove oltre alle riflessioni del mondo politico ci sarà spazio anche per la musica.



“Da tempo la costante violazione dei diritti umani in Iran - si legge sulla comunicazione - specialmente nei confronti delle donne e dei dissidenti politici, desta la preoccupazione della comunità internazionale. L’attenzione è alta anche in quel di Cuneo dove, nei mesi scorsi, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno sul tema. Nel tardo pomeriggio di venerdì l’impegno della città capoluogo della Granda proseguirà con un incontro nel Salone d’Onore del Municipio ispirato all’appello di Maryam Rajavi, leader dell’opposizione al regime teocratico dell’ayatollah, contro le esecuzioni in Persia”.



L’incontro sarà moderato dall’assessora alla Cultura Cristina Clerico e vedrà gli interventi qualificati di Elham Nikzat, responsabile dell’associazione Donne Democratiche Iraniane (sez. Nord Italia) e di Khosro Nikzat, presidente dell’associazione Medici e Farmacisti iraniani residenti in Italia. Importante sarà la partecipazione di esponenti politici di diverso orientamento: interverranno la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, le deputate Monica Ciaburro e Chiara Gribaudo, il senatore Giorgio Maria Bergesio ed i consiglieri comunali Giancarlo Boselli e Noemi Mallone.



Oltre al dibattito, durante il quale verranno illustrati i dieci punti per il futuro dell’Iran (tra i principi cardine la nascita di una nuova democrazia e la tutela dei diritti fondamentali, oltre alla separazione tra religione e stato e l’uguaglianza di genere) ci sarà spazio per uno spettacolo musicale. Tra i protagonisti Valeria Arpino (voce e chitarra), Eugenia Ruggeri (flauto), Vera Anfossi (violino) e Luca Bernelli (fotografia e riprese). L’iniziativa vedrà anche la partecipazione del gruppo di danza del Centro Sportivo Valle Maira.



Molti sindaci della provincia di Cuneo hanno già annunciato la loro partecipazione all’evento. L’ingresso sarà libero a chiunque volesse partecipare.