Guarene, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta tre nuove mostre e tre installazioni

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta le mostre finali della diciannovesima edizione del Young Curators Residency Programme (YCRP). Istituito nel 2007, il YCRP si è affermato a livello internazionale come osservatorio privilegiato sull’arte contemporanea italiana e come piattaforma di ricerca per curatrici emergenti da tutto il mondo. A partire da quest’anno, il programma ha proposto un nuovo formato, per riflettere criticamente sulle edizioni passate, pur mantenendone la funzione originaria, con l’obiettivo di rispondere alle continue trasformazioni della pratica curatoriale e della ricerca artistica.



L'inaugurazione: 24 maggio, dalle 17 alle 19.30 a ingresso libero.



Per la prima volta dalla sua fondazione, l’esposizione conclusiva del YCRP si articola in tre mostre distinte, curate singolarmente e frutto della ricerca approfondita svolta durante i mesi in Italia da Kittima Chareeprasit, Yueh-Ning Lee e Ursula Pokorny. Le tre mostre affrontano, a latitudini diverse, i temi della memoria e della trasformazione, esplorano le fragilità e indagano le modalità di produzione artistica nel contesto italiano. M.U.E. Anime sradicate presenta le pratiche artistiche di Andrea Di Lorenzo e Byron Gago, che riflettono sulle trasformazioni dei paesaggi urbani e naturali attraverso la fotografia scultorea e l’installazione video. Have You Ever Seen Two Animals Fighting?, personale di Valentina Furian, propone nuove opere site-specific che immaginano uno scenario speculativo sul ruolo e sulla vulnerabilità dei monumenti. Deltitnu, ideata in collaborazione con Montecristo Project di Cagliari, è la prima presentazione istituzionale del giovane artista Deltitnu, che esplora le dinamiche sociali da una prospettiva storica, dialogando con il contesto architettonico di Palazzo Re Rebaudengo.



Mostre conclusive della 19 edizione del Young Curators Residency Programme, coordinato da Michele Bertolino.