Biennale dei licei Artistici: in mostra l'opera di una studentessa del "Bianchi Virginio" di Cuneo

La 5^ edizione della Biennale dei Licei Artistici, inaugurata presso il Museo delle Civiltà a Roma, continua a celebrare il talento dei giovani artisti italiani. Tra i partecipanti, Lara Giordano del Liceo Artistico “Bianchi Virginio” di Cuneo, classe 4^D indirizzo figurativo, guidata dalla professoressa Miriam Fabris, ha presentato la sua opera "Annegare nei sogni".





(Lara Giordano)

Realizzata in gesso policromo, la scultura rappresenta il conflitto tra sogno e realtà, attraverso l’immagine di un salvagente sgonfio. L’opera simboleggia la precarietà dei sogni, che senza perseveranza e tenacia rischiano di non avere un ruolo salvifico nella vita. Il messaggio che Lara vuole trasmettere è profondo: aggrapparsi a sogni illusori può essere pericoloso, e solo attraverso una forte determinazione è possibile dar loro forma e concretezza. Tuttavia, a volte, anche questo non basta.

La Biennale, promossa dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt) e dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt), ha selezionato 167 licei italiani, con 207 opere esposte. L’evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, confermando il suo rilievo nel panorama culturale e formativo nazionale.

L’opera di Lara Giordano, con la sua profonda simbologia, esprime perfettamente l’animo riflessivo e creativo della giovane artista e conferma l’importanza del Liceo Artistico “Bianchi Virginio” di Cuneo nella formazione di talenti emergenti.