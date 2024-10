"Dialogo tra un poeta e un fenogliano", al Bar Confort di Cravanzana il poeta Romano Vola e lo scrittore Davide Sandalo

Venerdì 11 ottobre alle 18, 30, il Bar Confort di Cravanzana si trasforma in salotto culturale, per ospitare il poeta Romano Vola e lo scrittore Davide Sandalo, in letteraria conversazione. Non è la prima volta che il locale ospita momenti artistici, offrendo ospitalità a quanti cercano uno spazio più partecipato e condiviso. “Dialogo tra un poeta e un fenogliano”, è il titolo della serata che si concluderà con un ricco apericena a cura del locale. Avvalendosi della professionalità dell’attore Mimmo Galeasso, Romano Vola, proporrà pagine del suo ultimo libro “Stanze e Circostanze”, una selezionata raccolta di racconti, pubblicata per l’editore Porto Seguro che ha già ottenuto notevoli riscontri di critica. Non mancheranno le poesie di Romano Vola, suo marchio di fabbrica; mentre Davide Sandalo dal suo ultimo libro “La Granda letteratura”, Araba fenice editore, con la voce dell’attore, proporrà le sue pagine dedicate al Partigiano Johnny. Ospite della serata Giuliano Rigo, uno dei grandi cantautori di Langa.

Romano Vola è il mitico Sindaco di Bergolo che dopo una vita passata nella funzione di pubblico amministratore, è approdato alla letteratura con apprezzati risultati. Il romanzo “Un giorno ti dirò dell’amore” o il libro di poesie “Quando ti rendi conto che il pentolino del latte ti sopravviverà”, sono ormai dei classici.

Davide Sandalo insegnante di Lettere presso l’Istituto Einaudi di Alba, ha alle spalle una intensa attività di critica letteraria, culminata nel saggio scritto per il centenario fenogliano, “Il sangue di Langa, Fenoglio 1922-2022” e in questo ultimo “La Granda letteratura”, dodici ritratti dei più importanti scrittori originari della Granda. L’ingresso è gratuito.