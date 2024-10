Bra-Day: il Santa Croce di Cuneo in campo con visite gratuite

In occasione del BRA-Day (Breast Reconstruction Awarness Day) del 16 ottobre presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo si svolgerà un Open Day con visite gratuite dalle ore 14:00 alle ore 17:00, con la partecipazione dei professionisti delle Strutture di Chirurgia Plastica, di Senologia Chirurgica e del Centro Salute Donna.

Le visite saranno effettuate presso il Centro Salute Donna, con accesso diretto (senza impegnativa del curante) e sarà possibile prenotare telefonando al numero 0171-642360 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre fino a esaurimento posti.

Il BRA-Day è un evento internazionale con il patrocinio della SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica) e consiste in una giornata dedicata alla consapevolezza sul tema di ricostruzione mammaria.

L'Open Day è rivolto a tutte le pazienti con storia di tumore al seno sia portatrici di protesi mammarie che non, che desiderano una rivalutazione (es. pazienti portatrici di protesi mammarie che richiedono un monitoraggio clinico, pazienti interessate ad una ricostruzione mammaria SENZA protesi, pazienti con esiti estetici insoddisfacenti di chirurgia conservativa, pazienti in corso di trattamento che vorrebbero una seconda opinione e più in generale tutte le pazienti che desiderano un miglioramento dell'armonia e dell'estetica del proprio corpo dopo un intervento oncologico).