Cinzia Dutto presenta a Trinità "La tua stagione - A tutte le donne che pensano di non farcela"

In collaborazione con il Comune di Trinità, la scrittrice e blogger Cinzia Dutto presenterà il suo nuovo romanzo "La tua stagione" presso la biblioteca civica, giovedì 17 ottobre alle ore 20,30.

Quattro donne, quattro storie, la montagna, la vita. In un libro che sarà a brevissimo disponibile in tutte le migliori librerie.

Dopo qualche tempo dedicato, con indubbio successo, alla raccolta delle storie vere di chi rimane, di chi torna, di chi arriva in montagna con un progetto nel cassetto, Dutto torna alla sua passione per la narrativa, con un libro che intreccia insicurezze, sogni, speranze ed esperienze di quattro figure femminili potentemente iconiche, quattro personaggi che tante caratteristiche mediano dalle persone incontrate dall'autrice nel suo itinerario lungo le valli cuneesi e torinesi alla ricerca di belle storie.

Quattro figure femminili, una per ciascuna stagione dell'esistenza, le cui vite si intersecano sempre più fittamente, raccontando la montagna, le gioie e le sconfitte, per dimostrare che esiste per ciascuno di noi una "propria stagione", quella del riscatto, della rinascita, della piena espressione della propria vitalità e delle proprie autentiche passioni.