Sottoscritto il "patto di amicizia" tra i gruppi intercomunali AIDO di Bra, Langhe e Roero e Valenza

In occasione dell'ufficializzazione di "Bra città del Dono" un secondo quantomai particolare momento è stato vissuto domenica 6 ottobre quale utile occasione per dar risalto alla bellezza del volontariato ed a quella azione di supporto al sociale ed alla comunità tutta in un contesto sanitario.



Ecco allora che due attivi e determinati Gruppi Intercomunali "targati AIDO" e precisamente Bra, Langhe e Roero unitamente a Valenza hanno sottoscritto con motivazioni forti e solide un "Patto di Amicizia" sigillando così nel tempo occasioni di azioni comuni e sinergie utili a moltiplicare i risultati attesi a favore della donazione di organi, tessuti e cellule.



"Il Patto di Amicizia con Bra rappresenta un ulteriore momento di crescita per la nostra comunità associativa impegnata da sempre a ricercare le migliori sinergie per promuovere le ragioni del SI alla Donazione. Se da un lato, la strada da fare su questo fronte è molta, dall'altro momenti di incontro tra gruppi e territori diversi ci consente di favorire uno scambio di esperienze e di reciproca conoscenza che possono tradursi in eventi ed iniziative comuni, validi e vincenti rispetto al nobile scopo sociale per il quale esistiamo - afferma il Presidente dello staff associativo valenzano Alessandro Deangelis a cui fà eco il riferimento dirigente di AIDO Sezione Provinciale di Alessandria Andrea Bortoloni -. L'amicizia con il gruppo AIDO braidese pone nello specifico un forte desiderio di un miglioramento dell'azione associativa, avvicinandosi sempre di più alle tante bellissima azioni che AIDO Gruppo Intercomunale Bra, Langhe e Roero ha saputo esprimere con attività costanti e continuative nel tempo, di riconosciuto valore specie verso i giovani e le famiglie del territorio di competenza".



"Riteniamo che lavorare in squadra facendo rete con precisi obbiettivi utilizzando una progettualità comune possa essere una strada ulteriori da percorrere per raggiungere nuovi ed importanti obbiettivi legati ad ampliare la cultura, l'informazione e la sensibilizzazione al dono prendendo spunto dalle idee ben espresse dalla realtà associativa "made Valenza" ed il "patto di amicizia" articolato e sottoscritto in modo ufficiale su più punti riteniamo possano nel tempo esser documento di riferimento per far sempre di più e sempre meglio - afferma il Presidente AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero Gianfranco Vergnano con Enrico Giraudo dirigente apicale di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo che conclude -. AIDO indubbiamente è nel contesto associativo sulla "Granda" realtà presente e diffusa in modo capillare e questa bella iniziativa interprovinciale "Cuneo/Alessandria" che vede coinvolti due realtà territoriali non può che essere apprezzata e pienamente condivisa perché orientata a regalare nuovamente una speranza di vita ai tanti pazienti, oltre 8.000, in lista d'attesa per un trapianto".



A festeggiare il "Patto di Amicizia" un apprezzato concerto della band saluzzese "Luci alla Ribalta Project" che AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, grazie al supporto del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo ha voluto mettere in scena per avallare una nuova occasione di evidenza ad un SI alla vita.



Presenti a dare ufficialità al particolare momento associativo l'amministrazione comunale di Bra con il Sindaco Gianni Fogliato e l'Assessore Lucilla Ciravegna che hanno voluto significare ed onorare la bellezza dell'azione "made AIDO" espressa in tante forme rendendo merito al termine "amicizia" come azione precisa e diretta a favore della comunità tutta senza distinzione alcuna a tutela in particolare di soggetti fragili.