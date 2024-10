L'industria tessile arriva a Saluzzo, Indorama Ventures trasferisce la produzione europea di filati dalla Germania

Indorama Ventures, uno dei principali produttori petrolchimici al mondo e attore leader nel mercato delle fibre di poliestere, concentra la produzione europea dei suoi filati di poliestere, per l'industria tessile, a Sandigliano (BI) e nel suo sito adiacente di Saluzzo.

Con investimenti in macchinari e personale, nelle fasi di filatura e testurizzazione di filati ad alte prestazioni, tinti in massa o in bobina, in un’ampia gamma di possibili caratterizzazioni, l'Italia diventa il luogo d’elezione per servire i clienti nei mercati dell'abbigliamento, dei tessuti per la casa, delle etichette tessute e degli interni per automobili. I filati finora prodotti in Germania verranno trasferiti in Italia entro la metà del 2025.

"I clienti europei apprezzano la nostra competenza e le capacità di fornitura all'interno della regione", spiega Vipin Kumar, Chief Operating Officer del business fibre di Indorama Ventures. "Concentrare le nostre capacità ci permetterà maggior efficienza in futuro e ci consentirà di servire costantemente i nostri clienti europei, in modo competitivo, con prodotti e servizi altamente specializzati e di comprovata qualità".