"Benessere in cammino": via ad Alba al corso di formazione per facilitatori di Gruppi di Cammino

L’ASL CN2, con l’obiettivo di diffondere e sostenere l’attività di cammino in gruppo, ha organizzato il corso “Benessere in cammino. Corso di formazione per facilitatori di gruppi di cammino”. Il corso, accessibile a tutta la popolazione, è destinato in particolare a operatori delle associazioni di volontariato, lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni e operatori RSA, al fine di dare supporto a realtà che vogliano intraprendere e diffondere stili di vita sani e attivi.



Il programma del corso prevede una parte di lezioni teoriche sui benefici dell’attività fisica e sulle tecniche per una camminata corretta, seguite da dimostrazioni pratiche all’aperto. Sarà inoltre fornito un supporto concreto per la progettazione di un gruppo di cammino nella propria realtà lavorativa e sociale.



L’evento, ideato dalla struttura di Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, in collaborazione con la struttura Medicina Sportiva dell’ASL CN2 e il Centro Servizi SUISM dell’Università di Torino, si svolgerà martedì 22 ottobre ad Alba, in via Vida n. 10 (ex Convitto) presso l’aula multimediale dalle ore 8.30 alle 17.



La partecipazione è gratuita ma con obbligo di iscrizione.