Da settembre “Settimana corta” per tutte le classi del Vallauri di Fossano

La decisione è stata approvata dal Consiglio di Istituto e condivisa dal Collegio Docenti di Maggio: a partire dal prossimo anno scolastico tutte le classi del Vallauri concentreranno la propria attività didattica dal lunedì al venerdì, venendo così incontro alle richieste di famiglie e studenti pendolari.

“Ringrazio il consorzio AMP dei trasporti piemontesi per la magnifica disponibilità e per la professionalità dimostrata nel venirci incontro, adattando servizi e linee al nostro nuovo orario - ha commentato il preside dottor Paolo Cortese -. È stato un lavoro notevole di organizzazione interna ed esterna per garantire, anche a coloro che provengono da più lontano, un rientro comodo a casa. Fatemi congratulare con la Commissione, capitanata dalla professoressa Servetti, che ha lavorato per ottimizzare risorse, orari e curricoli, osservando tutti i vincoli normativi e tutte le esigenze di trasporto degli studenti, sia su gomma, sia su rotaia".

“Un lavoro di squadra e un notevole investimento di pensiero organizzativo - afferma il team di direzione - hanno portato a un risultato davvero innovativo e didatticamente felice, che confermerà lo standard organizzativo riconosciuto a questa Scuola”.