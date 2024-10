Gli studenti del Niagara College scelgono Alba Accademia Alberghiera

Alba Accademia Alberghiera, la divisione di Apro Formazione dedicata al turismo e all'enogastronomia, dal 21 al 25 ottobre accoglierà 13 studenti di cucina del Culinary Arts Program del Niagara College che hanno scelto l’edizione autunnale del corso internazionale Ancient Grains.



Una scelta tutt’altro che casuale: l’autunno è la stagione clou per il territorio UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato con le colline e i borghi che si animano di visitatori da tutto il mondo attratti dal paesaggio, dai vini e dai prodotti tipici.



Scelta consapevole anche quella di Alba, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia e sede della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba che anche quest’anno avrà Alba Accademia Alberghiera come partner tecnico con gli studenti impegnati negli show cooking in programma al fianco di rinomati chef del territorio.



I tredici studenti internazionali fanno parte della divisione Culinary, Tourism, and Beverage Studies del Niagara College che nella città di Niagara-on-the-Lake ha il suo Campus piùesclusivo che ospita la prima cantina didattica del Canada, un birrificio, una distilleria e una serra. Il progetto Ancient Grains è stato scelto come esperienza di studio internazionale dal Be World Ready (BWR), il programma del Niagara College pensato per aumentare le competenze gastronomiche dei propri studenti sulla cucina internazionale.



Il corso Ancient Grains si concentrerà sulla biodiversità dei grani italiani, sui prodotti tradizionali e sull'approccio locale a cibi italiani popolari come la pizza, la focaccia e la pasta fresca, oltre ad altri prodotti tipici piemontesi. Il corso prevede laboratori pratici e visite didattiche, grazie alla rete di chef, produttori, ristoratori ed esperti interni dell'Accademia. Lo chef istruttore Paolo Taricco guiderà la cucina, mentre tra i collaboratori di rilievo ci saranno Mulino Marino, mulino biologico di terza generazione, Enrico Giacosa panificatore e presidente dell'Associazione Pane di Langa, il Museo del Tartufo di Alba - MUDET, e l'azienda Agricola a conduzione familiare Cascina Barroero, produttore di nocciole.



Dopo l’edizione tenuta a giugno per l'Austin Community College of Pastry Arts del Texas, il Niagara College sarà quindi il secondo college nordamericano ad aderire al progetto Ancient Grains di Alba Accademia Alberghiera.

Il Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola e il Direttore Generale Antonio Bosio hanno evidenziato come questi progetti di alta formazione rientrino nella strategia di internazionalizzazione di Alba Accademia Alberghiera: “Alba Accademia Alberghiera ha una rete di partner di eccellenza come Slow Food, ONAF, Renaia, FIC, Bocuse d'Or Italy Academy, WSET international oltre a enti di formazione, college e università in 22 Nazioni. Grazie alla sua sinergia con questa rete e al know-how progettuale in questi anni ha ideato dei format di altissimo profilo e li ha presentati ai mercati americani ed europei che hanno risposto positivamente”.