Volley: tra conferme e ritorni la V.B.C. Valle Stura si prepara per una nuova stagione

La stagione 2024/25 si prospetta come un anno di crescita e consolidamento per la V.B.C. Valle Stura, che conferma e rinnova il suo impegno nello sviluppo del settore giovanile.

Tra conferme di grande valore e graditi ritorni, il club si prepara ad affrontare nuove sfide con entusiasmo e ambizione. Protagoniste saranno la Top Junior Femminile (Under 22) e la Under 14 Femminile, due squadre guidate da staff tecnici di grande esperienza e motivazione.

Conferme nella Top Junior Femminile

La V.B.C. Valle Stura è orgogliosa di annunciare la riconferma di Valerio Bruno come allenatore della Top Junior Femminile.

"Sono estremamente grato alle mie ragazze – afferma Valerio – perché tutto ciò che abbiamo fatto lo scorso anno è stato possibile grazie a loro. È stata una stagione fantastica, e sposare questo progetto è stato naturale per me, grazie alla loro dedizione. Ringrazio anche la società, che mi ha messo nelle condizioni ideali per lavorare, senza farmi mancare nulla. Questo mi ha permesso di crescere come allenatore e di continuare a lavorare con questo fantastico gruppo. Darò tutto il 120% per portare la squadra in Prima Divisione nella stagione 2025/26, questo è il mio obiettivo."

Con una visione chiara e tanta passione, Valerio è pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi, lavorando duramente con l’intero gruppo.

"Sono sempre più sicuro e convinto che siamo sulla strada giusta. Le mie ragazze ultimamente stanno lavorando molto bene, e con le giovani promesse del settore giovanile metteremo le fondamenta per un progetto a lungo termine per le nostre ragazze della V.B.C. Valle Stura. Adesso testa bassa e lavorare, perché il tempo sta per terminare e aspettiamo solo di confrontarci con le nostre avversarie. Stiamo lavorando duramente e bene; il mio gruppo resta solido e motivato.

Accanto a Valerio, sono stati riconfermati anche i suoi assistenti, Matteo Merana e Cristian Faggio, entrambi cresciuti nel vivaio della V.B.C. e già protagonisti della passata stagione. Matteo Merana ha mostrato una crescita notevole sia sotto il profilo tecnico che umano, e continuerà il suo percorso di formazione al fianco di un allenatore esperto come Valerio. La società è convinta che questa esperienza gli permetterà di sviluppare ulteriormente le proprie competenze, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra.

Cristian Faggio, confermato anche lui come assistente allenatore, ha dimostrato una grande maturazione, guadagnandosi la fiducia dello staB tecnico e della società. Oltre a essere una conferma, la sua nuova posizione nella Top Junior Femminile rappresenta una promozione importante. La V.B.C. crede molto nelle sue capacità e si aspetta che Cristian continui a crescere e a portare un contributo prezioso alla squadra.

Il ritorno di Francesco Bruno nella Under 14 Femminile

Un altro importante tassello per la stagione 2024/25 è il ritorno di Francesco Bruno, che affiancherà Ubaldo Fini come assistente allenatore della Under 14 Femminile. Cresciuto nel settore giovanile della V.B.C. Valle Stura, Francesco ha alle spalle significative esperienze come giocatore in FIPAV, nonostante la giovane età, e ha già allenato gruppi della V.B.C. in passato. Dopo un periodo di pausa dovuto agli impegni universitari, Francesco torna in panchina con grande entusiasmo e determinazione.

"Sono molto contento di tornare dopo qualche anno di fermo – spiega Francesco – e ho utilizzato questo periodo per studiare e prepararmi al meglio per il mio ritorno. Essere affiancato a un allenatore esperto come Ubaldo è un’opportunità preziosa per me, e sono sicuro di poter imparare molto da lui."

Dopo il primo mese di allenamenti, Francesco si dice fiducioso riguardo al potenziale della squadra: "Abbiamo già formato un bel gruppo e sono convinto che, continuando a lavorare con impegno e unità, potremo ottenere grandi soddisfazioni in questa stagione. C’è tanto talento tra le ragazze e sono sicuro che, con il giusto approccio, potremo raggiungere risultati importanti."

Con Valerio Bruno, Matteo Merana, Cristian Faggio e Francesco Bruno nei rispettivi staff tecnici, la V.B.C. Valle Stura si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con uno staB motivato e preparato. Le sfide sono tante, ma la determinazione non manca, e l’associazione è pronta a continuare il suo percorso di crescita.