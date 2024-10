Calderoni e Gribaudo (PD): "Sempre meno priorità dalla giunta regionale alla logistica e alle infrastrutture del Piemonte sud"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'onorevole Chiara Gribaudo e del consigliere regionale Mauro Calderoni (PD).



Il 9 ottobre nella II Commissione del consiglio regionale presieduta da Mauro Fava, l’assessore Enrico Bussalino ha illustrato l’andamento dei lavori relativi al Terzo Valico ed alla Zona logistica del retroporto di Genova che ha portato ad individuare una zona di circa 2300 ettari.



Si tratta certamente di due dei principali argomenti del programma di lavoro della Giunta Cirio in materia di logistica ed infrastrutture strategiche. L’assenza di ogni riferimento alle continue difficoltà sull’andamento dei lavori delle infrastrutture della Granda, dalla At - Cn alla To - Sv e la sparizione dai programmi regionali del vecchio progetto della Provincia di Cuneo quale retroporto di Vado Ligure, a lungo un cavallo di battaglia elettorale di buona parte della destra cuneese, dimostrano ancora una volta, casomai ce ne fosse ancora bisogno, che il sud Piemonte non è nelle priorità di questa amministrazione regionale.