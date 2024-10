Cara Giulia: ad Alba, Gino Cecchettin presenta il libro dedicato alla figlia

«La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia», scrive Cecchettin nel libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” (Rizzoli, 2024), co-scritto con lo scrittore Marco Franzoso.

Nel libro, Gino Cecchettin racconta ciò che ha imparato da sua figlia Giulia, in un dialogo profondo che tocca temi di resilienza, umanità e speranza. Il testo si focalizza sulla volontà di Giulia di vedere una società fatta di persone che, pur attraversando difficoltà, non si lasciano sopraffare dalla negatività e dalla violenza, continuando a credere nella possibilità di “restare umani”.

L’incontro sarà un’occasione importante non solo per riflettere sulla forza del messaggio di Giulia, ma anche per approfondire il tema della violenza contro le donne e le iniziative attive per contrastarla.