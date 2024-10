Fiera del Marrone e mercato straordinario, domenica 20 ottobre viale Angeli sarà aperto al traffico

Sale l’attesa per la 25esima edizione della Fiera Nazionale del Marrone, in programma a Cuneo dal 18 al 20 ottobre (eventi collaterali al via dal 15). In vista della manifestazione, che ogni anno richiama in città moltissime persone, sono stati presi alcuni provvedimenti per mitigare i disagi al traffico e garantire la fluidità della circolazione.

I principali provvedimenti riguardanti la viabilità cittadina sono previsti in occasione dei due giorni di mercato concomitanti con la Fiera. Tenuto conto che l’area di piazza Galimberti sarà occupata dagli stand dell’evento dedicato al Marrone, le bancarelle del mercato settimanale di venerdì 18 ottobre saranno spostate lungo corso Nizza. Per questo motivo, dalle 5 alle 16, non sarà possibile percorrere corso Nizza nel tratto tra la piazza dedicata all’eroe della Resistenza e corso Dante (entrambi esclusi). Nel medesimo orario sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata.

Domenica 20 è previsto un mercato straordinario che troverà spazio lungo tutto corso Nizza. Pertanto, dalle 4 del mattino sino alle 21, sarà in vigore il divieto di sosta lungo l’asse centrale della città, da piazza Galimberti fino all’altezza di via Avogadro. L’interdizione al transito è stata programmata dalle 5 alle 22. I medesimi divieti interesseranno anche il controviale di piazza Europa e il tratto di corso Santorre di Santarosa compreso tra corso Nizza e via XX Settembre. Nella giornata di domenica, per evitare congestionamenti del traffico, l’area pedonale di viale Angeli sarà revocata (dalle 6.30 del mattino sino alle 9 del giorno successivo).

Un’ulteriore azione intrapresa per migliorare la viabilità nel concentrico durante la Fiera riguarda l’ascensore inclinato, i cui orari sono stati estesi di modo da consentire a chi arriva da fuori di fruire del parcheggio di testata del Parco della Gioventù con la massima comodità. Il collegamento sarà utilizzabile dalle 7.30 alle 23 di venerdì 18, dalle 8.30 alle 23 di sabato 19 e dalle 8.30 alle 21.30 di domenica 20. Si ricorda che il collegamento è completamente gratuito, tant’è che è stato apprezzato addirittura dal “parsimonioso” Zio Paperone nell’ultimo numero del settimanale Topolino (in cui figura una storia dedicata alla nostra città). Infine, s’informa che nella giornata di domenica 20, per i motivi già espressi, sarà attiva – dalle 14 alle 20 – una navetta che collegherà il parcheggio di testata del cimitero con il centro.