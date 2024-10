Torna a Bra il Mercatino dell'Antiquariato e del Vintage.

L’evento si svolgerà domenica 20 ottobre in via Vittorio Emanuele II, lungo tutta la lunghezza della via, dall’imbocco di via Cuneo e fino alla chiesa di Santa Croce.

Sarà possibile curiosare tra le tante bancarelle con complementi d’arredo, suppellettili, pezzi d’antiquariato e di modernariato, libri, dischi, monete, cartoline e tanto altro dalle 9 fino alle 19.