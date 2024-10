Incontro pubblico a Govone sull'impianto Biometano: si prepara il cantiere, in attesa della risposta del TAR

“La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione Comunale di Govone, che si terrà lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 presso la tensostruttura della Pro loco di Canove”.

L’invito arriva dal Comune di Govone ed è la risposta ad una richiesta presentata e firmata da circa 150 persone, abitanti della frazione Canove, dove è in progetto la costruzione di un impianto di produzione biometano molto impattante sul territorio.

I cittadini hanno presentato la lettera il 30 settembre scorso, al sindaco e ai vari componenti dell’Amministrazione Comunale, per essere informati sulle posizioni del comune rispetto alla situazione attuale.

A seguito del ricorso presentato in primavera dal Comitato 'No Biometano a Govone', il TAR aveva ordinato la sospensiva, in attesa di poter valutare nel merito la richiesta, ma a sua volta la ditta appaltatrice ha fatto ricorso ottenendo l’annullamento della stessa. In attesa della pronuncia del Tribunale Amministrativo, prevista per il prossimo 29 ottobre, la ditta incaricata può comunque cominciare i lavori, ed è ciò che ha fatto alcuni giorni fa.

La richiesta presentata dai cittadini è la seguente:

“Signor Sindaco, come le è noto, forti dubbi e disagi si stanno diffondendo fra le persone del nostro comune a seguito delle decisioni prese da Lei in merito al cantiere dell’impianto di biometano. Dapprima (in campagna elettorale) si dichiara contrario alla costruzione, in sede di consiglio comunale viene deliberata la contrarietà all’impianto (oltre che sui giornali con nota stampa). Ora afferma di dare il consenso alla firma della convenzione urbanistica, strumento utile per prendere tempo fino al 29/10/2024, giorno nel quale il TAR si pronuncia nel merito. Ciò detto: si richiede un incontro urgente con la popolazione per spiegare le posizioni assunte e chiarire ogni dubbio. Certi di una sua collaborazione, porgiamo cordiali saluti”

Dal Comune di Govone arriva anche questa puntualizzazione:

“Questo incontro rappresenta un’opportunità importante per i cittadini per conoscere meglio la cronistoria, fino ai più recenti sviluppi del progetto di realizzazione dell’impianto di biometano previsto in frazione Canove di Govone”.

Lunedì si conosceranno meglio gli sviluppi degli eventi.