Albaland: Divertimento e Magia con i Fuochi d'Artificio

Tutto è pronto per il momento clou della festa di Albaland, che culminerà sabato 12 ottobre con un suggestivo spettacolo pirotecnico. I fuochi d'artificio a partire dalle ore 23.00 illumineranno il cielo sopra il fiume Tanaro, offrendo una vista spettacolare dalle piazze Medford e Sarti. Questo evento rappresenta il momento più atteso di un weekend che promette di essere indimenticabile per residenti e visitatori.

Un’Esperienza Magica ad Albaland

Albaland non è solo uno spettacolo di luci, ma un'esperienza completa per tutta la famiglia. Questo parco divertimenti temporaneo è diventato un punto di riferimento per l’intrattenimento autunnale ad Alba, offrendo attrazioni e giostre per grandi e piccini. Ogni domenica mattina e mercoledì pomeriggio sino a sera, i visitatori potranno usufruire di una speciale offerta: giostre al prezzo speciale di soli 2 euro. Un'occasione imperdibile per vivere il divertimento senza dover spendere troppo.

Un Connubio Perfetto: Albaland e la 94ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

L’evento di Albaland si inserisce perfettamente nel ricco programma della 94ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, una delle manifestazioni più prestigiose al mondo dedicata al prezioso tubero. Questo abbinamento tra la magia del divertimento e l’eccellenza gastronomica rende Alba una destinazione imperdibile durante l’autunno, attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Prolungamento Fino al 3 Novembre

Per i più appassionati, c'è una buona notizia: Albaland sarà aperto sino al 27 ottobre, ma per non lasciare nessuno deluso, il divertimento proseguirà in forma ridotta. Una piccola parte di Albaland resterà fino al 3 novembre. Sarà un'opportunità per godersi ancora qualche giornata di spensieratezza e svago prima dell'arrivo dell'inverno.

Informazioni e Contatti

Per partecipare agli eventi di Albaland o ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 331/8345527 o inviare una email a albaland.2021@gmail.com.

Facebook https://www.facebook.com/albaland

Non mancare l’appuntamento con il divertimento, la gastronomia e la tradizione. Sabato 12 ottobre alle ore 23.00, preparati a lasciarti stupire dai fuochi d'artificio che accenderanno il cielo di Alba!